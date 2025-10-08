Những nội dung quan trọng về nhân sự tại Hội nghị Trung ương 13

Theo Thông báo Hội nghị Trung ương 13, nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự đã được Trung ương xem xét, quyết định tại hội nghị lần này.

Giới thiệu nhân sự Trung ương khóa mới, nhân sự để phê chuẩn bộ trưởng

Về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, Trung ương xác định đây là công việc “đặc biệt hệ trọng”, “then chốt của then chốt”, là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Sau khi tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng các nhân sự được giới thiệu, Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ủy viên chính thức, dự khuyết; tái cử và lần đầu tham gia) và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và lần đầu tham gia) để trình Đại hội XIV của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Phạm Thắng).

Cùng với đó, Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trung ương cũng đồng thời cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội, và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.

Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, thôi giữ chức Ủy viên Trung ương khoá XIII.

Cũng tại hội nghị lần thứ 13, Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Thông qua các văn kiện trình Đại hội Đảng XIV

Về các phần việc liên quan chuẩn bị Đại hội Đảng XIV, sau khi thảo luận, Trung ương Đảng thống nhất thông qua các văn kiện trình Đại hội gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Trung ương tại Hội nghị lần thứ 13 cũng đã thảo luận, cho ý kiến về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội Đảng XIV; tập trung nghiên cứu, thảo luận về Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 (Ảnh: Phạm Thắng).

Về tình hình kinh tế - xã hội, Trung ương thống nhất nhận định trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là chính sách thuế đối ứng của Mỹ, xung đột, bất ổn chính trị tại một số khu vực và tình hình thiên tai tác động nặng nề, kinh tế - xã hội trong nước vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, kinh tế vĩ mô được giữ vững, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cũng được triển khai quyết liệt.

Cùng với đó, Trung ương chỉ ra một số khó khăn, hạn chế và cho nhiều ý kiến chỉ đạo toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2025 cũng như nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2026.