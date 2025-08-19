"Cải cách hành chính của Việt Nam có thể là bài học cho Hàn Quốc"

Chiều 19/8, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Cao Huy tiếp và làm việc với Đoàn Ủy ban Hành chính và An toàn Hàn Quốc do ông Shin Junghoon - Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu. Tham gia đoàn còn có Nghị sĩ Quốc hội Lee Haesik, cán bộ Yoon Yeomoon cùng các thành viên.

Về phía Việt Nam, buổi tiếp có sự tham dự của đại diện Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Tổ chức Biên chế, Vụ Hợp tác quốc tế...

Thứ trưởng Cao Huy (phải) tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Hành chính và An toàn Hàn Quốc (Ảnh: Moha).

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 10-13/8. Chuyến thăm đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt với việc ra Tuyên bố chung, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tháp tùng Tổng Bí thư trong chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã ký hai biên bản ghi nhớ hợp tác với phía Hàn Quốc. Cuộc gặp của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà với người đồng cấp tại Hàn Quốc ngày 19/8 được xem là minh chứng cụ thể cho việc các cơ quan hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trao đổi về cải cách hành chính

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Shin Junghoon nhấn mạnh Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của lao động Việt Nam, đồng thời khẳng định nước này luôn coi trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài. Ông bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Cao Huy giới thiệu những nỗ lực cải cách tổ chức bộ máy của Việt Nam. Ông cho biết, theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đang tiến hành cuộc "cách mạng tinh gọn bộ máy", nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trọng tâm cải cách là việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 63 xuống 34 đơn vị, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp gồm tỉnh và xã, bỏ cấp huyện trung gian. Nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước được chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã, qua đó tăng cường năng lực chính quyền cơ sở và đưa dịch vụ công đến gần dân hơn.

"Bộ Nội vụ đã và đang tham mưu Chính phủ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quá trình chuyển đổi diễn ra thành công, không gây gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm tính nhất quán trong thực thi chính sách", Thứ trưởng Cao Huy khẳng định.

Kinh nghiệm chia sẻ giữa hai nước

Ông Shin Junghoon bày tỏ ấn tượng với công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam, cho rằng đây thực sự là một cuộc cách mạng. Ông chia sẻ Hàn Quốc cũng từng đối mặt tình trạng chênh lệch dân số giữa đô thị trung tâm và nông thôn, dẫn đến việc phải tính toán sáp nhập các địa phương.

"Tôi nghĩ bài học của Việt Nam sẽ gợi mở nhiều ý tưởng cho Hàn Quốc. Mong Bộ Nội vụ có thể chia sẻ tài liệu về kinh nghiệm sáp nhập này", ông nói.

Đồng thời, ông Shin cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý hành chính.

Đoàn làm việc gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý lao động, hợp tác quốc tế của hai bên (Ảnh: Moha).

Thay mặt đoàn Hàn Quốc, ông Shin Junghoon gửi lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Nội vụ Việt Nam. Ông đánh giá cao những thông tin Thứ trưởng Cao Huy đã trao đổi, đồng thời bày tỏ tin tưởng những nỗ lực cải cách sẽ mở ra không gian phát triển mới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong thời gian tới, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.