Người dân gấp rút dọn dẹp, giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày này, từng đoàn ô tô tải nối đuôi nhau ra vào tấp nập trên phố Hồng Hà (phường Bạch Đằng, Hà Nội) để vận chuyển đồ đạc khỏi khu vực giải tỏa phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Không khí trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết khi người dân sinh sống trong khu vực giải toả tất bật dọn dẹp đồ đạc, bàn giao mặt bằng phục vụ việc triển khai dự án.

Theo báo cáo của ông Bùi Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà - đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên đã đạt trên 95%. Phường đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5.

Cùng với đó, quỹ nhà tái định cư đã được phường chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để người dân chuyển đến nơi ở mới, bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống sau di dời.

Người dân sử dụng máy cẩu để hỗ trợ di dời những tài sản có giá trị, cồng kềnh, bảo đảm an toàn và thuận tiện trong quá trình vận chuyển.

Hình ảnh máy cẩu, máy xúc hoạt động liên tục, một số ngôi nhà đã được phá dỡ, để lộ những khoảng đất trống ngổn ngang gạch vụn.

Theo ghi nhận, dù việc di dời diễn ra trong điều kiện gấp rút, phần lớn người dân đều chấp hành chủ trương, phối hợp với các đơn vị chức năng để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Tuy vậy, không ít gia đình vẫn không giấu được sự lưu luyến khi phải rời xa nơi từng gắn bó cả chục năm.

Đứng trước ngôi nhà 5 tầng tại số 689 phố Bạch Đằng, nơi gắn bó suốt hàng chục năm qua, ông Nguyễn Đình Khiết (85 tuổi) không giấu được sự tiếc nuối khi chuẩn bị phải rời đi.

Những ngày qua, gia đình ông tất bật dọn dẹp đồ đạc, thu xếp cuộc sống để bàn giao mặt bằng. Ông Khiết cho biết, gia đình đã nhận đất đền bù tại Đông Anh, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm ổn định cuộc sống ở nơi ở mới.

Để phục vụ thi công và đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn hai đầu tuyến phố, tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế phương tiện đi qua khu vực.

Các điểm thi công được quây cao, căng bạt lớn nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dù đã áp dụng nhiều biện pháp che chắn, bụi vẫn có thời điểm phát tán ra ngoài, đặc biệt khi máy móc hoạt động liên tục hoặc trong lúc phá dỡ công trình.

Về phía đơn vị thực hiện dự án, ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, các điều kiện cần thiết cho thi công đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đơn vị đang hoàn tất thủ tục nhận mặt bằng tại vị trí đường găng quan trọng của cầu chính là trụ TC1. Máy móc, thiết bị và nhân lực đều đã vào trạng thái sẵn sàng triển khai thi công ngay.

Nhà thầu cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, có mặt bằng đến đâu, sẽ tổ chức thi công đến đó, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý II/2027.

Người dân hối hả dọn dẹp, giải phóng mặt bằng làm cầu Trần Hưng Đạo (Video: Mạnh Quân).