Khung cảnh phá dỡ chưa từng thấy trên phố Vạn Kiếp để xây cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, phố Vạn Kiếp (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác lạ. Con phố vốn đông đúc dân cư, buôn bán sầm uất nay trở nên ngổn ngang, đổ nát khi hàng loạt căn nhà đã được tháo dỡ để phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Theo ghi nhận, nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trên các tuyến phố Bạch Đằng và Vạn Kiếp đã hoàn trả mặt bằng để phục vụ dự án.

Dọc tuyến phố, nhiều căn nhà chỉ còn trơ khung bê tông, tường gạch đổ sập, mái tôn bị bóc dỡ nằm la liệt.

Dọc phố Vạn Kiếp, xuất hiện một khung cảnh hiếm thấy giữa khu vực lõi đô thị Hà Nội. Những dãy nhà từng nối tiếp nhau dày đặc, không còn nhận ra hình dáng ban đầu khi bị khoét sâu từng mảng lớn.

Có căn chỉ còn trơ lại cầu thang dẫn lên khoảng không, có ngôi nhà lộ nguyên các lớp sơn cũ, gạch đỏ, khung cửa sau khi bức tường phía trước bị phá bỏ.

Nhiều đoạn phố phủ kín gạch vụn, sắt thép và bê tông ngổn ngang. Máy cẩu xúc cỡ lớn liên tục vươn gầu xúc giữa khu dân cư chật hẹp, tạo nên hình ảnh đối lập lạ lẫm giữa một con phố vốn đông đúc, nhộn nhịp với đại công trường phá dỡ đang diễn ra từng giờ.

Từ trên cao nhìn xuống, cả tuyến phố như bị “xé toang”, để lộ những khoảng trống lớn hiếm hoi giữa khu dân cư lâu đời ven sông Hồng. Những bức tường nhà nằm sát nhau trước đây nay trở thành các mặt cắt ngang chằng chịt đường điện, ống nước, dấu tích sinh hoạt cũ còn dang dở.

Với nhiều hộ dân, việc rời đi không chỉ là chuyển nhà mà còn là chia tay một phần ký ức của cả gia đình. Có những căn nhà đã được nhiều thế hệ cùng một gia đình sinh sống, chứng kiến nhịp sống tấp nập của khu phố ven sông Hồng suốt nhiều thập kỷ.

Các máy phá bê tông hoạt động gần như suốt ngày đêm, liên tục phát ra âm thanh chói tai vang vọng khắp khu phố. Mỗi khi máy cẩu kéo sập một mảng tường lớn, bụi và gạch đá lại đổ xuống ầm ầm, phủ kín mặt đường.

Không ít người đi qua đều dừng lại quan sát bởi khung cảnh này vừa hoang tàn vừa đặc biệt. Giữa lớp bụi mù và tiếng máy móc, đâu đó vẫn còn những biển hiệu bạc màu, ô cửa sổ cũ hay mảng tường sơn đã phai theo thời gian, những dấu vết cuối cùng của một khu phố từng đông vui suốt nhiều năm.

Những con ngõ nhỏ từng đông người qua lại nay phủ bụi trắng xóa. Nhiều góc phố vốn chật kín xe cộ, nay xuất hiện các khoảng trống vắng giữa đống đổ nát, tạo nên cảm giác vừa lạ lẫm vừa trống trải giữa trung tâm Hà Nội.

Để hạn chế bụi phát tán trong quá trình phá dỡ, đơn vị thi công liên tục huy động xe bồn chở nước phun dọc các dãy nhà đang tháo dỡ công trình.

Vào những thời điểm cao điểm phá dỡ, cả khu phố rung nhẹ theo tiếng máy khoan cắt bê tông. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng từ xa quan sát cảnh máy cẩu nhấc bổng các mảng tường lớn.

Song song với công tác phá dỡ nhà cửa, đơn vị điện lực có mặt để tháo dỡ, di dời hệ thống dây điện tại các khu vực nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Theo UBND phường Hồng Hà, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường là 44.486,8m2, tương ứng 335 trường hợp. Đến nay, phường đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.