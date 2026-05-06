Xuyên đêm giải phóng mặt bằng, thi công cầu Trần Hưng Đạo

Khởi công vào tháng 10/2025 để chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và bắt đầu thi công từ ngày 19/12/2025, dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc ngang sông Hồng, nối khu vực trung tâm Hà Nội với phường Long Biên tới nay đã dần lộ diện hình hài.

Theo quy hoạch, công trình gồm 2 dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam và phường Hai Bà Trưng), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (phường Long Biên và phường Bồ Đề). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18km.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày đầu tháng 5, đại công trường cầu Trần Hưng Đạo đang hoạt động nhộn nhịp, đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các hạng mục. Trên công trường hàng trăm công nhân làm việc 3 ca, sáng đèn xuyên đêm để thi công, nhiều máy móc, xà lan... hoạt động liên tục hai bên bờ và giữa sông Hồng.

Chỉ sau 6 tháng thi công, những trụ cầu đầu tiên đã hình thành, cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng cũng bắt đầu lộ diện trục "xương sống".

Theo chủ đầu tư, tiến độ dự án tính đến đầu tháng 5/2026 thì phần cọc khoan nhồi của cầu chính hiện đã đạt khoảng 89% khối lượng. Trong khi đó, phần bệ và thân trụ đạt hơn 37%. Đây là những hạng mục quan trọng trong thi công cầu vượt sông, đặc biệt trong điều kiện thủy văn phức tạp của sông Hồng.

Trong khi đó, tại khu vực phường Hồng Hà, tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang được đẩy nhanh.

Sau khi hàng chục hộ dân di dời ở khu vực hai bên phố Vạn Kiếp, đơn vị thi công đang tiến hành tháo dỡ, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Giữa sông Hồng, hoạt động thi công cầu Trần Hưng Đạo không chỉ tấp nập vào ban ngày mà kéo dài cả ban đêm. Hàng trăm công nhân chia thành nhiều ca để làm việc cả ngày lẫn đêm.

Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông xuyên sông Hồng và tạo thêm trục kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Đông thành phố.

Ghi nhận của phóng viên lúc 21h đêm, hàng chục xà lan cỡ lớn, cần trục vẫn hoạt động giữa sông. Hệ thống chiếu sáng được duy trì liên tục, công nhân làm việc theo chế độ 3 ca, 4 kíp nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.

Trên khu vực các trụ cầu chính từ TC1 đến TC4, một số trụ đã hoàn thành bê tông bệ đợt 1 và tiếp tục lắp dựng cốt thép để chuẩn bị cho các đợt đổ bê tông tiếp theo.

Một số vị trí khác đã hoàn tất công tác xử lý đầu cọc, vệ sinh hố móng và chuyển sang giai đoạn lắp dựng cốt thép cho phần bệ trụ.

Giữa sông Hồng, hàng chục công nhân vẫn làm việc tất bật, tiếng máy móc thi công nhộn nhịp trong đêm muộn.

Ở phía bờ Long Biên, các hạng mục cũng được triển khai song song. Một số trụ đã hoàn thành xử lý nền móng và đang chuẩn bị đổ bê tông bệ. Một số vị trí khác đã hoàn thành bê tông bệ đợt 1, đang trong giai đoạn bảo dưỡng và chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Một số trụ đã cơ bản hoàn thiện phần bệ, chuyển sang công đoạn chống thấm và hoàn trả hố móng.

Nhận được sự đồng thuận của người dân, đêm 5/5, phường Hồng Hà tiếp tục khẩn trương phá dỡ, giải phóng mặt bằng khu vực phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng thuộc dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đại diện nhà thầu thi công tháo dỡ cho hay, với phương châm “tháo dỡ đến đâu, bàn giao mặt bằng sạch đến đó” để đơn vị thi công kịp tiến độ các trụ cầu chính, nhà thầu đã huy động 12 máy xúc, máy ủi cỡ lớn, xe tưới nước chống bụi, 25 xe tải loại 20 tấn cùng hơn 100 công nhân tập trung phá dỡ khoảng 30 công trình nằm trong phạm vi dự án.

Theo phía đơn vị thi công, ban ngày sẽ huy động hết nhân lực và máy móc để làm việc, ban đêm sẽ chia ca và có khoảng 5 máy xúc cỡ lớn hoạt động xuyên đêm để kịp tiến độ dự án.

Hiện phường Hồng Hà đã cắt điện, nước ở hàng chục căn nhà nằm trong diện giải tỏa ở phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng để tiến hành giải tỏa. Nhiều người dân đang trong quá trình di dời tới nơi ở mới, tranh thủ di chuyển đồ đạc ngay trong đêm.

Người dân xuyên đêm di dời, vận chuyển đồ đạc tới nơi ở mới để bàn giao lại nhà cho đơn vị giải phóng mặt bằng.

Đơn vị chức năng phường Hồng Hà cho biết, tại khu vực vào phố Vạn Kiếp, lực lượng chức năng phường sẽ túc trực 24/24h để hỗ trợ người dân di dời. Đồng thời đảm bảo an toàn ở khu vực thi công giải tỏa.

Nhiều ngõ, khu phố nằm trong diện giải tỏa của dự án cầu Trần Hưng Đạo hiện đã được phong tỏa, rào chắn để hạn chế người dân ra vào khu vực thi công phá dỡ, đảm bảo an toàn cho người dân.