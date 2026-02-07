Những bãi cọc như bàn chông ở "tuyệt tình cốc" xứ Huế

Dọc tuyến đường Trịnh Tố Tâm ở phía Tây Nam đầm Lập An, gần ga Lăng Cô, thuộc thôn Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế) tồn tại một bãi cọc bê tông cũ kéo dài hàng trăm mét, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những cọc bê tông này thuộc dự án khu du lịch - bến thuyền - thể thao dưới nước Lăng Cô, được cấp phép đầu tư năm 2007. Dự án do Công ty cổ phần du lịch Đảo Ngọc làm chủ đầu tư, với tổng mức hơn 80 tỷ đồng, diện tích hơn 12ha. Tuy nhiên, dự án đã tạm dừng chỉ sau hơn một năm triển khai và "đắp chiếu" từ đó đến nay.

Bãi cọc bê tông nằm gần cửa thông ra biển, nơi có nhiều khu nuôi trồng thủy sản của người dân xã Chân Mây - Lăng Cô. Theo người dân địa phương, bãi cọc này đã chiếm diện tích mặt nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của bà con trên đầm Lập An. Người dân còn lo ngại về nguy cơ ghe thuyền mắc kẹt vào bãi cọc trong mùa mưa lũ, khi nước dâng cao.

Đến tháng 8/2018, dự án đã bị chấm dứt hoạt động do chậm tiến độ kéo dài và vi phạm quy định về đầu tư, đất đai. Sau khi chấm dứt, bãi cọc dài hàng trăm mét và những khung nhà bê tông cốt thép vẫn không được xử lý, tháo dỡ.

Nhiều trụ bê tông đã xuống cấp nghiêm trọng, trơ lõi thép hoen gỉ sau nhiều năm nằm giữa "tuyệt tình cốc" xứ Huế.

Bãi cọc án ngữ khu vực nuôi cá trên đầm Lập An của người dân. Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cho biết sau khi dự án bị chấm dứt, đơn vị đã tổ chức kêu gọi đầu tư dự án mới. Ban đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, lập thủ tục chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực.

Bên cạnh những cọc bê tông đã được cắm sâu xuống lòng đầm Lập An, còn nhiều vật liệu nằm ngổn ngang tại khu vực dự án du lịch dang dở. Theo Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, nhà đầu tư mới sẽ có quyền quyết định tiếp tục sử dụng hoặc tháo dỡ các cọc bê tông khi triển khai dự án.

Môi trường đầm Lập An tại khu vực dự án du lịch "đắp chiếu" còn bị ảnh hưởng bởi chính người dân địa phương khi họ trực tiếp đổ xà bần, chất thải rắn ngay cạnh tuyến đường Trịnh Tố Tâm.

Bờ đầm Lập An còn bị xâm hại bởi hoạt động cơi nới, san lấp mặt bằng của người dân.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng đặt ra nhiều thách thức về mỹ quan, môi trường tại đầm Lập An, nhất là nghề nuôi hàu bằng lốp xe cũ. Trong ảnh là khu nuôi trồng thủy sản với nhiều nhà chòi, cọc gỗ cắm xuống mặt nước tại cửa chính dẫn ra vịnh Lăng Cô của đầm Lập An.

Không chỉ khu vực phía Tây, dọc tuyến đường bộ Nguyễn Văn, phía Đông đầm Lập An cũng có một bãi cọc bê tông cũ. Theo người dân, đây là một nhà hàng hải sản dưới nước xây dựng dang dở và cũng đã bị tạm dừng kéo dài nhiều năm.

Một công trình dang dở khác nằm dọc tuyến đường Nguyễn Văn, bên bờ "tuyệt tình cốc" xứ Huế.

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đầm Lập An dựng thêm công trình phụ, gây ảnh hưởng đến mỹ quan chung của địa danh du lịch nổi tiếng này.

Lập An là một đầm nước lợ rộng khoảng 800ha, nằm dưới chân đèo Phú Gia, bên bờ vịnh Lăng Cô, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Đây là một trong 12 đầm phá tiêu biểu của miền Trung Việt Nam.

Nằm trong vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, đầm Lập An là thắng cảnh nổi tiếng nhất nhì cố đô Huế. Với hình dáng như một túi nước lớn ăn sâu vào đất liền, được bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, nơi đây còn được ví von là "tuyệt tình cốc" xứ Huế.

Vị trí đầm Lập An trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).