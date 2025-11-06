Những ai được trợ giúp pháp lý?

Hoạt động trợ giúp pháp lý góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, hiện nay, những người sau đây được hưởng trợ giúp pháp lý:

1. Người có công với cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em.

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân.

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

7. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người

8. Người thuộc một trong 7 trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; người nhiễm HIV.

Cũng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan thì trợ giúp viên pháp lý là người trực tiếp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Cụ thể gồm: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng với tư cách pháp lý là người bào chữa cho người bị buộc tội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án dân sự, vụ án hành chính.

Trợ giúp viên pháp lý cũng có thể đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.