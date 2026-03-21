Nhóm người đi ô tô chửi bới, đe dọa tài xế xe máy ở TPHCM

Ngày 21/3, Công an phường Bình Tân đã mời những người liên quan đến vụ nhóm người đi ô tô chửi bới, đe dọa tài xế xe máy trên đường Lê Đức Anh lên trụ sở làm việc.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông đi ô tô bước xuống xe, lớn tiếng chửi bới và đe dọa một người đi xe máy, vào chiều 19/3.

Hai người đi ô tô chửi bới, đe dọa tài xế xe máy ở phường Bình Tân (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung từ clip, hai bên xảy ra tranh cãi liên quan đến việc dừng, đỗ xe. Khi bước xuống ô tô, hai người đàn ông liên tục chửi bới, có lời lẽ đe dọa người đi xe máy.

Lúc này, người đi xe máy giải thích đang dừng sát lề đường và đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, một trong hai người đàn ông vẫn tiếp tục áp sát, đe dọa nam tài xế. Sự việc chỉ dừng lại khi một người dân gần đó vào can ngăn, hai người đàn ông lên ô tô rời đi sau đó.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, người đi xe máy dừng sát lề đường để mua vé số. Do lưu lượng phương tiện đông, nhóm người đi ô tô cho rằng xe máy gây cản trở giao thông nên xảy ra mâu thuẫn.

Diễn biến vụ việc được tài xế xe máy quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ bức xúc trước cách ứng xử của hai người đàn ông trong clip.