Bắt giam kẻ hành hung nữ shipper ở TPHCM

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Nguyên Huy (SN 1995, ngụ phường Gia Định) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trương Nguyên Huy bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo điều tra, trưa 15/3, bà H.T.D.T. (SN 1982, ngụ TPHCM) nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng cho Huy. Khi đến địa chỉ giao hàng ở phường Gia Định, người đặt yêu cầu gửi tại quầy lễ tân khách sạn.

Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên bà T. đề nghị Huy nhận trực tiếp. Ít phút sau, bị can xuất hiện, lời qua tiếng lại và bất ngờ dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu bà T..

Vụ việc khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục có hành vi xô đẩy khiến nạn nhân ngã lần thứ hai. Hành vi của Huy chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Sau vụ việc, bà T. được người dân hỗ trợ, đến bệnh viện thăm khám rồi đến Công an phường Gia Định trình báo.

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời Trương Nguyên Huy đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Huy khai giữa anh ta và bà T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Bị can đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã.