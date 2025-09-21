Nhiều nơi trên cả nước ngày nắng, chiều tối mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 21/9, khu vực Bắc Bộ ngày trời nắng, từ đêm có mưa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị ngày trời nắng, rải rác có mưa. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm 22-23/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khoảng ngày 25-27/9 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão Ragasa.

Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 21/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.