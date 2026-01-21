Hai con khỉ quý hiếm bị thương, ốm yếu đi lạc vào rẫy nhà dân

Ngày 21/1, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An, địa phương này đã phối hợp với các lực lượng chức năng bàn giao 2 cá thể khỉ quý hiếm cho cơ sở bảo tồn động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Pù Mát.

Hai cá thể khỉ sẽ được theo dõi sức khỏe, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên sau khi hồi phục.

Trước đó, trong lúc đi làm rẫy, ông Lương Văn Tiến và ông Lô Thanh Tuấn, cùng trú xã Tam Quang, đã phát hiện 2 cá thể khỉ lạc vào khu vực rẫy của gia đình. Cả 2 cá thể đều có dấu hiệu bị thương, ốm yếu và sức khỏe suy giảm do đói.

Hai cá thể khỉ bị thương được người dân Tam Quang phát hiện (Ảnh: Kha Hiền).

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, 2 người dân đã chủ động báo cáo sự việc với Đồn Biên phòng Tam Quang và chính quyền địa phương.

UBND xã Tam Quang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận, lập biên bản và bàn giao 2 cá thể khỉ cho Hạt Kiểm lâm Tương Dương để đưa về cơ sở bảo tồn động vật hoang dã của Vườn quốc gia Pù Mát.

Qua xác định ban đầu, 2 cá thể này thuộc loài khỉ đuôi lợn và khỉ mắt đỏ, là các loài động vật hoang dã có giá trị bảo tồn cao, hiện vẫn còn phân bố tại khu vực vùng đệm giáp ranh Vườn quốc gia Pù Mát.

Theo Đồn Biên phòng Tam Quang, do địa bàn xã nằm sát vùng lõi và vùng đệm của Vườn quốc gia Pù Mát nên thời gian qua, người dân vẫn thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Việc người dân kịp thời phát hiện, báo tin và phối hợp bàn giao động vật cho cơ quan chức năng thể hiện ý thức, trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

Lãnh đạo UBND xã Tam Quang cho biết địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc vào khu vực rẫy hoặc khu dân cư cần nhanh chóng báo cáo chính quyền, lực lượng biên phòng, kiểm lâm hoặc công an xã để kịp thời có biện pháp cứu hộ, bảo vệ, tránh các hành vi xâm hại đến động vật hoang dã.