Kiến nghị thanh tra Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Cử tri TPHCM mới đây kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, tiến hành thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương, trong đó có Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trả lời cử tri, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, căn cứ định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng phê duyệt, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026. Trong đó, các cuộc thanh tra tại một số tỉnh, thành phố có nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Riêng đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu sẽ xem xét, đề xuất đưa vào kế hoạch thanh tra những năm tiếp theo cho phù hợp với quy định của pháp luật, theo ông Phong.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu được thành lập vào năm 1984, thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM. Đây là một khu rừng tự nhiên ven biển duy nhất còn lại ở miền Đông Nam Bộ có giá trị về nhiều mặt.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu có một khu rừng tự nhiên ven biển duy nhất còn lại ở miền Đông Nam Bộ có giá trị về nhiều mặt (Ảnh: NOVAWORLD).

Trong khi đó, cử tri Hải Phòng kiến nghị xem xét, ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra, đặc biệt chia sẻ cơ sở dữ liệu liên quan đến đất đai, đầu tư, ngân sách và doanh nghiệp…

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh việc tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan (đất đai, đầu tư, ngân sách và doanh nghiệp) có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, rút ngắn thời gian xác minh và hạn chế trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Pháp luật hiện hành đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động thanh tra và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quản lý.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ công tác, từng bước xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về thanh tra.

Tiếp thu ý kiến của cử tri Hải Phòng, người đứng đầu Thanh tra Chính phủ khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong hoạt động thanh tra theo hướng tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực đất đai, đầu tư, ngân sách và đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành.

“Mục tiêu là từng bước hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động thanh tra có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định pháp luật, cho phép khai thác thông tin trực tuyến phục vụ hoạt động thanh tra. Từ đó góp phần rút ngắn thời gian xác minh, giảm yêu cầu cung cấp hồ sơ giấy và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra”, ông Phong cho hay.