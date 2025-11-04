Nhiều cựu chiến binh tố bị "chặt chém" ảnh kém chất lượng giá tiền triệu

Trên mạng xã hội Facebook xôn xao thông tin nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Gia Lai thuê một doanh nghiệp chụp ảnh với giá cao nhưng nhận về những sản phẩm ảnh có bố cục lệch lạc, cắt ghép không phù hợp, chất lượng kém...

Nhiều người bức xúc đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh chụp cựu chiến binh có giá tiền triệu nhưng được làm sơ sài (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị N.T.T., trú tại xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cho biết ngày 25/10, Hội Cựu chiến binh xã Mang Yang thông báo hội viên đến nhà sinh hoạt để chụp hình làm thẻ miễn phí. Sau khi hoàn tất hồ sơ làm thẻ, có một doanh nghiệp tư vấn nhận làm ảnh và cam kết hình đẹp, giá 1,5-2 triệu đồng/tấm, tuỳ kích thước.

“Thấy nhiều người đăng ký, chồng tôi cũng chụp ảnh để làm kỷ niệm. Khi nhận ảnh, họ chỉ ghép mặt chồng tôi vào một mẫu có sẵn, nhìn rất lạc lõng. Nếu ra tiệm bên ngoài, chỉ tốn khoảng 300.000 đồng sẽ nhận được tấm ảnh ưng ý hơn”, chị T. bức xúc.

Ông Q. (trú cùng xã) cho biết bản thân đã trả 1,5 triệu đồng để làm ảnh nhưng nhận lại sản phẩm sơ sài. Gia đình phản ánh thì phía doanh nghiệp nói người dân tự nguyện đăng ký nên không chịu trách nhiệm.

Theo tìm hiểu, trước đó ngày 15/8, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đã có văn bản phối hợp Công ty TNHH M.T. ở thành phố Hải Phòng để chụp ảnh và làm thẻ hội viên miễn phí.

Ông Vũ Văn Liễu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mang Yang, cho biết đơn vị đã thông báo các hội viên chỉ làm thẻ miễn phí và không tham gia các dịch vụ phát sinh. Tuy nhiên, nhiều người đến làm thẻ hội xong đã tự nguyện đăng ký chụp thêm ảnh. Khi nhận, nhiều người bức xúc vì ảnh kém chất lượng nhưng giá lên đến 1,5 triệu đồng.

“Tôi thấy ảnh của các cựu chiến binh được doanh nghiệp thực hiện rất sơ sài mà giá cao. Đơn vị đã báo cáo sự việc lên Hội Cựu chiến binh tỉnh để đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo cam kết, đảm bảo quyền lợi cho cựu chiến binh”, ông Liễu nói.

Về phía Công ty TNHH M.T., đại diện công ty cho rằng người dân tự nguyện đăng ký, không bị ép buộc. Doanh nghiệp cũng cho biết phần lớn hội viên chỉ làm ảnh giá dao động 400.000-600.000 đồng, còn mức 1,5 triệu đồng chỉ một số gia đình có điều kiện mới thực hiện.

"Nhiều hội viên thấy ảnh xấu nên không nhận. Công ty đang giữ lại số ảnh và nếu không ai lấy thì sẽ hủy", đại diện Công ty TNHH M.T. nói.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Mang Yang cho biết đang phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ việc nêu trên.