Nhân sự Đảng bộ MTTQ, đoàn thể Trung ương sẽ được chỉ định sau Đại hội XIV

Sáng 18/9, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức thông tin về Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ.

Theo ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Ban Chấp hành gồm 31 người, Ban Thường vụ gồm 13 thành viên, Thường trực Đảng ủy gồm 5 thành viên là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và 4 Phó Bí thư chuyên trách.

Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (Ảnh: H.Diệp).

Ông Chung nhấn mạnh với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, là mốc son trong quá trình xây dựng Đảng bộ theo mô hình mới, trong điều kiện mới”, ông Chung khẳng định.

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I diễn ra ngày 22-23/9 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội).

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 31 thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, đại biểu bầu tham dự Đại hội có 18 người thuộc 5 tổ chức đảng; Đại biểu chỉ định là 301 đại biểu đến từ 20 tổ chức đảng trực thuộc.

Đại hội sẽ thông qua số lượng Ban Chấp hành, nhân sự cụ thể sẽ được chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sau Đại hội, bộ máy lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các hoạt động trong Đảng bộ đến khi Ban Chấp hành Trung ương chỉ định nhân sự Ban Chấp hành mới.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (Ảnh: H.Diệp).

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh mới, tình hình mới của Đảng, của đất nước.

Theo ông Học, Đại hội phải đề ra giải pháp nhằm đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động; tăng cường tính thực chất, chiều sâu và hiệu quả, khắc phục tính phong trào, tính hình thức; huy động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp, khơi dậy sức dân và nguồn lực trong nhân dân theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Báo cáo chính trị của Đại hội xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ.

Một là đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới.

Hai là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân.

Ba là tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ “lý luận với thực tiễn”, “nói đi đôi với làm”.