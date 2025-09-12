Tổng Bí thư dự lễ ra mắt trang "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV"

Chiều 12/9, tại Hà Nội, báo Nhân Dân trang trọng tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân khẳng định, sự kiện ra mắt trang thông tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIV” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với công tác tuyên truyền của Đảng, mà còn minh chứng cho quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa phương thức truyền thông.

Theo ông Lê Quốc Minh, báo Nhân Dân đã mạnh dạn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, tạo nên một nền tảng truyền thông số hiện đại, đem lại trải nghiệm toàn diện nhất cho mọi đối tượng, trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, thúc đẩy sự tham gia của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" (Ảnh: Thế Đại).

Báo Nhân Dân quyết tâm vận hành Trang thông tin bảo đảm an toàn, chính xác, hiện đại, xứng đáng là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,...

Thời gian tới, báo Nhân dân mong muốn được tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông sáng tạo phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các dự án báo chí đổi mới sáng tạo phục vụ công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" là một địa chỉ số, là hạ tầng thông tin chính thống của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một địa chỉ thông tin nhanh, chính xác, tin cậy, thân thiện, bảo đảm “một nguồn - một chuẩn - một tiếng nói” trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết sau Đại hội XIV.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hình tầm nhìn, mục tiêu và những đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng, thông tin lưu chuyển cực nhanh, đa chiều đan xen, mỗi thông tin chính thống đều có giá trị như một “điểm tựa” để xã hội định hướng nhận thức và hành động.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Thế Đại).

Vì vậy, trang thông tin điện tử phải hoàn thành ba nhiệm vụ cốt lõi: cung cấp thông tin đúng - đủ - kịp thời; định hướng dư luận bằng luận cứ khoa học và dữ kiện chính xác; kết nối - tương tác tạo đồng thuận xã hội trong và ngoài nước.

Nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trang thông tin "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" phải là nơi cập nhật chương trình, nội dung, văn kiện, kết quả Đại hội; là kênh phát hành thông cáo báo chí, tài liệu hỏi - đáp, dữ liệu đồ họa, ảnh và video chính thức; ba yêu cầu mang tính nguyên tắc là chính xác, kịp thời, dễ hiểu.

Mỗi con số, trích dẫn, thuật ngữ được chuẩn hóa; bản tin ngắn gọn, rõ ràng, có nguồn dẫn và thời điểm công bố; tài liệu dễ tìm, dễ tải, dễ trích dẫn; trải nghiệm tối ưu trên thiết bị di động để ai cũng tiếp cận được nhanh nhất, đầy đủ nhất.

Để vận hành Trang thông tin hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị báo Nhân Dân quán triệt và thực hiện sáu yêu cầu trọng tâm, coi đó là “kỷ luật vận hành” của trang thông tin, trước hết là kỷ luật thông tin; mọi nội dung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền; tuyệt đối không suy đoán; không rò rỉ, không sơ suất.

Hai là, chính xác, kịp thời, thiết lập lịch công bố rõ ràng; phát hành đồng bộ văn bản, đồ họa, video; cung cấp đồng thời cho báo chí, nền tảng số và các kênh đối ngoại. Tiêu chí là “đúng - đủ - nhanh - gọn - hay”.

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh giới thiệu về Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" (Ảnh: Thế Đại).

Ba là, an toàn - an ninh; vận hành bảo mật nhiều lớp; giám sát 24/7; có kịch bản ứng phó với tấn công, giả mạo, chiếm đoạt; dự phòng máy chủ, nội dung và nhân sự; không để “mất sóng”, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bốn là phải phối hợp nhịp nhàng, kết nối thông suốt giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan báo chí, bộ, ngành, địa phương; thống nhất một đầu mối phát ngôn; phản hồi nhanh những vấn đề dư luận quan tâm; chia sẻ tài nguyên thông tin và chuẩn thuật ngữ để tránh sai sót.

Năm là, chú trọng đối ngoại, chuẩn bị gói thông tin dành cho phóng viên quốc tế; tài liệu giải thích ngắn gọn, chuẩn mực; phản hồi kịp thời, văn minh, tôn trọng thông lệ quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để bạn bè năm châu tiếp cận chính xác đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Sáu là, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, chủ động tạo chủ đề tốt, câu chuyện đẹp, con số biết nói; lan tỏa điển hình hay trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời kiên quyết phản bác luận điệu sai trái bằng lý lẽ khoa học, bằng chứng thuyết phục, thái độ điềm tĩnh, chuẩn mực,...

Tổng Bí thư tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động, chuyên nghiệp của các cơ quan tham mưu, giúp việc, sự đồng hành của báo chí, truyền thông và niềm tin, sự ủng hộ của đồng bào ta trong và ngoài nước, trang thông tin sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là nguồn thông tin chính thống, là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối bền chặt giữa Đại hội và nhân dân.