Nhà vừa xây xong bất ngờ bốc cháy, nghi do chủ tự đốt

Khoảng 21h ngày 12/1, ngôi nhà của gia đình anh N.V.D. (SN 1979, trú bản Na Khích, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cũ, Nghệ An) bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà của gia đình anh D. mới được hoàn thiện. Tối 12/1, họ hàng, người thân đã đến chúc mừng. Sau khi mọi người ra về, ngôi nhà bất ngờ bốc cháy nghi do anh D. châm lửa đốt. Sau đó anh D. được cho là đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngôi nhà anh D. cháy ngùn ngụt trong đêm 12/1 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, may mắn không có thương vong về người. Lực lượng chức năng, người dân địa phương đã có mặt kịp thời để dập lửa và đưa anh D. đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho biết: “Chúng tôi đã nắm đầy đủ sự việc và cử lực lượng xuống hiện trường ngay trong đêm. Anh D. đang được điều trị, sức khỏe tạm ổn định nhưng vẫn chịu sự giám sát của công an để phục vụ điều tra. Ngôi nhà bị cháy hoàn toàn, thiệt hại lớn”.

Ông Điệp cũng cho biết thêm, địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc, động viên gia đình vượt qua khó khăn sau vụ hỏa hoạn.