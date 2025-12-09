Nhà đầu tư cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành xin dừng phương án BOT

Mới đây, nhà đầu tư BOT dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có văn bản đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai cho chuyển sang hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) do gặp nhiều khó khăn trong thực hiện dự án.

Theo Công ty TNHH Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (doanh nghiệp dự án), nhà đầu tư đối mặt với khó khăn khách quan phát sinh sau khi sáp nhập địa giới tỉnh. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến phương án tài chính và khả năng huy động vốn cho dự án.

Cụ thể, một ngân hàng được đề nghị thu xếp vốn cho dự án thành phần 1 đã chỉ ra những khó khăn về khả năng thu hồi vốn vay của dự án, căn cứ trên các yếu tố thay đổi hoàn cảnh mà phía ngân hàng đang không thẩm định được.

Phối cảnh cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai).

Ngân hàng này cho rằng, mục tiêu tổng quát ban đầu là xây dựng tuyến cao tốc trọng điểm kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, kết nối các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông (trước đây) và các địa phương khác trong vùng với TPHCM, tạo không gian, động lực phát triển mới.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập Bình Phước với Đồng Nai và Đắk Nông với Lâm Đồng, các tuyến đường từng được xem là huyết mạch nay đã thay đổi rất lớn về địa chính, nhu cầu và sự cần thiết kết nối khi không còn là trục giao thông trung tâm của khu vực.

Mặt khác, sự xuất hiện của dự án cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết (kết nối 3 trung tâm) dự kiến tác động đáng kể đến nhu cầu sử dụng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, tiềm ẩn nguy cơ làm giảm lưu lượng xe; từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và nguồn trả nợ của dự án.

Trước những khó khăn trên, doanh nghiệp dự án đề xuất tỉnh Đồng Nai xem xét, chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOT sang hình thức BT; thanh toán bằng quỹ đất tại tỉnh Đồng Nai cho toàn tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Trước đó, Liên danh Vingroup - Techtra được chọn là nhà đầu tư dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến chính cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành). Công ty TNHH Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành là doanh nghiệp dự án. Dự án thành phần 1 đã khởi công ngày 19/8 với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Đến nay, các đơn vị tư vấn đã bàn giao hồ sơ thiết kế kỹ thuật đợt 1 với chiều dài 40,6km tuyến chính và 10 cầu trên tuyến (đạt khoảng 30% tiến độ toàn tuyến). Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thẩm định. Chi phí mà doanh nghiệp dự án đã thực hiện là hơn 400 tỷ đồng.