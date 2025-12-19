Nguyên nhân khiến tiền điện tăng bất thường gấp 10 lần so với tháng trước

Ngày 19/12, Công ty điện lực Gia Lai cho biết đã có báo cáo liên quan đến phản ánh của báo Dân trí về việc tiền điện của một khách hàng tại xã Ia Lâu tăng cao bất thường, gấp 10 lần so với tháng trước đó.

Theo báo cáo của Công ty điện lực Gia Lai, ngày 4/11, khi theo dõi hệ thống, Đội quản lý điện Chư Prông phát hiện sản lượng điện của khách hàng L.T.H. tại thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu tăng đột biến.

Đơn vị đã chủ động liên hệ 3 lần qua số điện thoại đăng ký trên hợp đồng mua bán điện để thông báo, đề nghị khách hàng kiểm tra lại việc sử dụng điện.

Đội Quản lý điện Chư Prông thông báo đến khách hàng khi phát hiện sản lượng điện tháng 11 liên tục tăng cao (Ảnh: Chí Anh).

Thời điểm này, khách hàng cho biết căn nhà đang cho thuê và sẽ phối hợp để kiểm tra các thiết bị điện. Sau đó, phía ngành điện cũng không nhận được phản hồi từ khách hàng.

Đến ngày 1/12, khách hàng liên hệ đề nghị Đội quản lý điện Chư Prông yêu cầu kiểm tra lại sản lượng điện tháng 11, khi hóa đơn tiền điện tăng gấp 10 lần so với tháng trước. Đơn vị đã cử người đến kiểm tra thực tế tại nhà khách hàng H..

Qua kiểm tra, ngành điện lực xác định nguyên nhân là do hệ thống máy bơm nước của gia đình có dấu hiệu rò điện (Ảnh: Chí Anh).

Tại đây, các nhân viên điện lực ghi nhận người thuê nhà sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện năng lớn như máy hàn, sạc ắc quy, thiết bị cơ khí. Bên cạnh đó, hệ thống máy bơm nước của gia đình có dấu hiệu rò điện, gây thất thoát điện năng liên tục trong thời gian dài.

Công ty điện lực Gia Lai cho biết đã kiểm tra toàn bộ đường dây, công tơ và hệ thống điện tại nhà khách hàng. Kết quả xác định tiền điện tăng cao không xuất phát từ lỗi kỹ thuật của ngành điện mà do việc sử dụng thêm các thiết bị công suất lớn và tình trạng rò điện ở máy bơm nước.

Đội quản lý điện Chư Prông cũng hỗ trợ khách hàng kiểm tra, khắc phục sự cố, đồng thời hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn. Khách hàng thống nhất với kết quả kiểm tra, không có ý kiến khiếu nại.

Anh Hải choáng váng khi thấy hóa đơn tiền điện tăng gấp 10 lần so với các tháng khác (Ảnh: Chí Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Duy Hải (SN 1982, trú tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết gia đình anh đang thuê căn nhà của bà L.T.H. ở thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu.

Theo anh Hải, trong tháng 11, vợ anh có sử dụng máy bơm nước nhưng do mải việc nên quên ngắt nguồn điện. Trong khi đó, giếng bị cạn nước, nước không lên nên bể chứa không tràn. Việc này khiến gia đình không phát hiện máy bơm đang hoạt động liên tục.

"Tôi đã thanh toán đầy đủ tiền điện cho chủ nhà và phối hợp Đội quản lý điện Chư Prông để khắc phục sự cố, bảo đảm không tái diễn tình trạng tương tự", anh Hải nói.