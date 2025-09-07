Hóa đơn tiền điện giống nhau là trùng hợp ngẫu nhiên, không phải do công tơ

Liên quan đến phản ánh của nhiều hộ dân có hóa đơn điện tăng vọt trong tháng 8 hoặc nhiều tháng giống hệt nhau, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chính quyền, công an và cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.

Trước đó tại Quảng Ninh, bà Đào Bích Lan (phường Mạo Khê) phản ánh hóa đơn tiền điện 3 tháng liền giống nhau. Sau khi đơn vị điện lực kiểm tra công tơ, đối chiếu dữ liệu đo xa EVNHES chi tiết từng ngày cho thấy xác định công tơ hoạt động bình thường, chỉ số chính xác.

"Kết quả, so sánh số liệu giữa thiết bị đo (Ampe) và số liệu hiển thị trên công tơ tại cùng thời điểm là bằng nhau. Do vậy, hệ thống đo đếm hoạt động bình thường", biên bản làm việc ghi rõ.

Cơ quan điện lực khẳng định sản lượng điện 3 tháng của hộ dân này đều ở mức 670kWh chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Sau khi kiểm tra và có kết quả đo đếm so sánh, người dân đã hiểu, ký biên bản làm việc và tự nguyện gỡ bài đăng trên mạng xã hội.

Tương tự, tại Phú Thọ, đơn vị điện lực cho biết trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 hóa đơn tiền điện giống hệt nhau của 2 hộ dân tại xã Hùng Việt. Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê đã phối hợp kiểm tra, kết quả cho thấy chỉ số và số seri công tơ hoàn toàn khác nhau, việc trùng sản lượng chỉ là ngẫu nhiên.

Hóa đơn tiền điện 2 hộ ở Phú Thọ giống hệt nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở miền Bắc, miền Trung phản ánh hóa đơn tăng cao bất thường trong khi thời tiết không quá nắng nóng, thậm chí có mưa bão, mất điện. EVNNPC cho biết khi nhận phản ánh, đơn vị đều kiểm tra, xác minh và thông tin minh bạch.

Chẳng hạn, tại Nghệ An, một khách hàng ở xã Hưng Nguyên phản ánh tiền điện tăng 10 lần. Kiểm tra cho thấy đây là nhà hàng dùng nhiều điều hòa, dây sau công tơ chạm chập, hóa đơn thực tế chỉ tăng 40%. Đơn vị điện lực khẳng định khách hàng thừa nhận đăng sai sự thật để câu like, sau đó gỡ bài và xin lỗi.

Tại Hà Tĩnh, một số người dân nghi ngờ công tơ không chính xác. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với cơ quan chức năng để kiểm tra.

Ngày 4/9, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh tiếp nhận 4 công tơ do Điện lực Hà Tĩnh gửi để kiểm định. Kết quả cho thấy 4 công tơ này đều đạt yêu cầu kỹ thuật, không phát hiện sai số.

Kết quả giám định công tơ một số khách hàng có hóa đơn tăng ở Hà Tĩnh (Ảnh: EVNNPC).

Tại Hưng Yên, bà Trần Thị Thu (xã Ân Thi) phản ánh hóa đơn điện tăng cao do dây sau công tơ rò rỉ. Sau khi được giải thích rõ, EVNNPC cho biết người dân đã đồng thuận, gỡ bài đăng.

Hay tại Thanh Hóa, bà Cao Thị Hồng (xã Quảng Chính) đăng tải nội dung tố cáo “anh chốt điện” sai phạm. Sau đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, người dân mua điện từ Công ty cổ phần Quản lý kinh doanh Điện Thanh Hóa (một đơn vị tư nhân có giấy phép kinh doanh mua bán điện trực tiếp cho người dân), không phải là đơn vị của ngành điện. Theo cơ quan chức năng, nhân viên công ty tư nhân này đã ghi sai chỉ số và sau đó đã điều chỉnh hóa đơn.

Hiện tại 17 tỉnh, thành miền Bắc, EVNNPC bán lẻ 91,6% với hơn 11 triệu khách hàng, số còn lại do 507 tổ chức, doanh nghiệp tư nhân bán cho hơn 1,06 triệu khách hàng. Ngành điện khẳng định 100% công tơ đo xa hoạt động chính xác, sai sót chốt chỉ số chủ yếu ở đơn vị tư nhân, đồng thời khuyến nghị người dân liên hệ điện lực địa phương để được kiểm tra, giải đáp.