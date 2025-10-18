Nguyên chủ tịch xã tử vong do vướng dây cáp vắt ngang đường

Sáng 18/10, lãnh đạo UBND xã Kim Liên, Nghệ An cho biết ông N.Q.L. (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên) gặp nạn tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/10, trên địa bàn xã Kim Liên xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Một đoạn dây cáp bị đứt sau bão Bualoi (cơn bão số 10) đang được mắc tạm bợ trên cây, rơi xuống vắt ngang qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông L. tử vong (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Khi ông L. điều khiển xe máy qua đoạn đường này đã vướng vào dây cáp, bị hất văng xuống đường dẫn đến chấn thương nặng. Người dân phát hiện lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, ông L. không qua khỏi.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên, cho biết bão số 10 khiến nhiều cột điện trên địa bàn bị gãy đổ. Lực lượng ngành điện lực đã khẩn trương khắc phục song do khối lượng công việc lớn nên một số đoạn dây điện, dây cáp vẫn được tạm treo lên cây chờ thay thế, dẫn đến vụ việc đáng tiếc nêu trên.

Chính quyền xã Kim Liên đã tổ chức thăm hỏi, gửi lời chia buồn tới thân nhân gia đình ông L..