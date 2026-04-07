Nguy cơ chậm tiến độ cao tốc Bến Lức - Long Thành vì 5 nhà dân chưa di dời

Theo báo cáo tiến độ dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hạng mục nút giao quốc lộ 51 (gói thầu XL-NG51) thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai hiện còn 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, diện tích khoảng 0,1ha.

Trong số 5 trường hợp chưa di dời, 2 hộ đang được chính quyền địa phương tiếp tục vận động; 3 hộ còn lại dự kiến thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 15/4.

Vị trí nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51 còn vướng 5 nhà dân (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, tháng 8/2023, dự án được phê duyệt bổ sung nút giao quốc lộ 51 theo quy mô hoàn chỉnh. Diện tích thu hồi khoảng 32,76ha, tương ứng với 111 trường hợp bị ảnh hưởng. Với nỗ lực từ địa phương, 106/111 trường hợp đã bàn giao mặt bằng cho dự án.

Việc chậm trễ di dời 5 hộ dân còn lại ảnh hưởng đến tiến độ thi công của gói thầu XL-NG51, khiến nhà thầu không thể triển khai đồng bộ các hạng mục nền đường và kết cấu mố trụ.

Tại cuộc họp ngày 29/3, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Bên cạnh vấn đề mặt bằng, dự án còn gặp khó khăn do tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đất đắp và đá cấp phối, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các gói thầu đang triển khai.

Cầu Phước Khánh và nút giao quốc lộ 51 là 2 hạng mục cuối cùng chờ hoàn thiện của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong khi đó, gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh nối TPHCM - Đồng Nai) dự kiến hợp long vào tháng 6 và hoàn thành trong tháng 7. Đến nay, sản lượng gói thầu đạt 44,41%. Nhà thầu đã lắp đặt xong bó cáp thứ 11/14 ở trụ P16 và lắp đặt xong bó cáp thứ 10/14 ở trụ P15 của nhịp chính; đang thi công hạng mục còn lại của phần cầu dẫn.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam qua TPHCM, nối Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ. Tính đến nay, dự án đã hoàn thành gần 55km trên tổng số 57,8km toàn tuyến. Trong đó, 30km đã được đưa vào khai thác tạm.

Để đảm bảo mục tiêu thông xe toàn bộ dự án vào tháng 9, VEC đang yêu cầu các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực cho gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh) và nút giao quốc lộ 51.