Người thợ mắc kẹt trong thang máy ở Phú Thọ đã tử vong

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ, anh N.V.N. (SN 1979, xã Cổ Đô, Hà Nội) đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ do vết thương quá nặng.

Sáng 27/3, anh N. lắp đặt cầu thang bộ cho gia đình ông H.L. tại khu nhà ở liền kề Tự Lập, phố Hàm Nghi, phường Việt Trì, Phú Thọ.

Sau đó, anh N. được phát hiện bị mắc kẹt trong thang máy, tình trạng bất tỉnh, nguy hiểm tới tính mạng.

Nạn nhân N.V.N được các lực lượng chức năng sơ cứu ban đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận được tin báo của người dân, cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã tới hiện trường, nhanh chóng đưa anh N. ra ngoài sơ cứu rồi chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Dù được các y bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, anh N. đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ.