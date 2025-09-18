Người phụ nữ tử vong vì rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

Khoảng 16h45 ngày 18/9, tại khu vực trước ki-ot số 10 toà CT11 Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội), một người phụ nữ rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Theo nhân chứng, nạn nhân rơi từ tầng cao chung cư xuống trúng chiếc xe máy rồi tử vong tại chỗ (Ảnh: Văn Yên).

Trao đổi với phóng viên, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay vào khoảng thời gian trên, nạn nhân rơi từ tầng cao ở tòa CT11 xuống bên dưới, trúng một xe máy đỗ dưới sân chung cư. Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Định Công cử cán bộ tới bảo vệ hiện trường và thu thập lời khai nhân chứng.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, làm rõ vụ việc (Ảnh: Văn Yên).

Theo lãnh đạo UBND phường Định Công, cơ quan chức năng đang rà soát các hộ dân tại tòa CT11 để xác định vị trí nạn nhân rơi xuống.

Tại hiện trường, một chiếc xe máy màu đen bị đổ dưới đất, bên cạnh là thi thể nạn nhân. Xung quanh, rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc.