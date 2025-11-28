Người đàn ông tìm được con trai sau gần 10 tháng không rõ tung tích

Ngày 28/11, Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa hỗ trợ một người đàn ông tìm lại con trai bỏ nhà ra đi, nhiều tháng không rõ tung tích.

Người được Công an xã Triệu Phong giúp đỡ là ông Võ Tấn Thạnh (SN 1953), trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Thạnh gửi thư cảm ơn lực lượng công an sau khi tìm thấy con trai (người bên phải) (Ảnh: Công an Triệu Phong).

Ông Thạnh có con trai là V.T.V. (SN 1984), bỏ nhà ra đi không rõ lý do từ tháng 2, gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Mới đây, ông Thạnh nắm thông tin con trai xuất hiện ở địa bàn xã Triệu Phong nên đã liên hệ công an địa phương nhờ hỗ trợ.

Công an xã Triệu Phong đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức xác minh, tìm kiếm tung tích anh V..

Lực lượng công an liên hệ xe để ông Thạnh và con trai về quê (Ảnh: Công an Triệu Phong).

Qua nhiều kênh thông tin, Công an xã Triệu Phong xác định anh V. đã di chuyển đến chợ An Lỗ, thành phố Huế nên cử cán bộ tiếp cận, vận động để đưa người này về với gia đình.

Ông Võ Tấn Thạnh sau đó đã viết thư cảm ơn Công an xã Triệu Phong vì đã giúp ông tìm lại được con trai. Bố con ông Thạnh còn được Công an xã Triệu Phong hỗ trợ mua quần áo, đồ dùng cá nhân và liên hệ xe khách để trở về Khánh Hòa.