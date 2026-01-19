Người đàn ông rơi nước mắt nhận lại đàn bò đi lạc suốt 6 ngày

Chiều 19/1, Công an xã Thần Lĩnh phối hợp Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) làm thủ tục bàn giao đàn bò 5 con đi lạc cho gia đình anh Đậu Xuân Thành (SN 1977, trú khối Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng).

Sáng cùng ngày, Công an xã Thần Lĩnh nhận được tin báo từ ông Lê Văn Phúc (trú xóm Nghi Phương 5, xã Thần Lĩnh) phát hiện và đang trông giữ đàn bò 5 con đi lạc.

Đại diện Công an xã Thần Lĩnh bàn giao đàn bò đi lạc 6 ngày cho gia đình anh Thành (Ảnh: Đình Cường).

Công an xã Thần Lĩnh đã thông báo rộng rãi thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và đơn vị để tìm chủ nhân đàn bò nói trên.

Qua Công an phường Vinh Hưng, Công an xã Thần Lĩnh nắm được thông tin ông Đậu Xuân Thành đang tìm kiếm đàn bò đi lạc, có đặc điểm nhận dạng giống đàn bò ông Phúc đang trông giữ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Công an xã Thần Lĩnh, gọi điện mời anh Thành đến đơn vị để xác minh. Người đàn ông này vui mừng suýt rơi nước mắt khi nhận ra đàn bò của mình sau 6 ngày bị lạc, cách nhà hơn 25km.

Anh Thành chia sẻ, trưa 13/1, vợ chồng anh thả bò trên bờ ruộng để cuốc cỏ, chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. Khoảng một tiếng sau anh Thành không thấy đàn bò đâu nên tìm kiếm.

Hai vợ chồng anh tìm đàn bò suốt ngày hôm đó nhưng không có kết quả nên ngày 14/1 đã trình báo Công an phường Vinh Hưng nhờ giúp đỡ.

Suốt 4 ngày sau đó, anh Thành cũng người thân tổ chức tìm kiếm đàn bò, liên hệ công an các xã lân cận như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Phúc Lộc, Yên Trung (Nghệ An) đề nghị hỗ trợ.

Anh Thành cho biết sau cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, 2 mẫu lúa của gia đình mất trắng. Tài sản đáng giá nhất còn lại của gia đình là đàn bò, theo giá thị trường khoảng hơn 100 triệu đồng.

“Vợ chồng tôi mất ăn, mất ngủ nhiều đêm, đã nghĩ đến tình huống xấu nhất nên khi tìm được đàn bò thì mừng không kể xiết.

Tôi rất xúc động và biết ơn công an các địa phương đã hỗ trợ tìm kiếm. Các anh rất trách nhiệm và quan tâm, ngày nào cũng chủ động liên lạc với gia đình để nắm tình hình”, anh Thành chia sẻ.