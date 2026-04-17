Người đàn ông nhặt được chiếc cặp chứa 350 triệu đồng trong lúc chạy bộ

Ngày 17/4, Công an xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị thông tin đã hỗ trợ một người dân trả lại tài sản nhặt được trên đường.

Vào ngày 16/4, anh Hoàng Huy Nguyên (SN 1996, trú tại thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn đã phát hiện chiếc cặp màu đen, bên trong có tiền mặt và giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Quốc Hưng.

Anh Hoàng Huy Nguyên (bên phải) bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Công an xã Trường Phú).

Nhận định tài sản do người khác đánh rơi, anh Nguyên mang đến Công an xã Trường Phú trình báo. Công an xã Trường Phú đã xác minh, liên hệ với anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987), trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị để nhận lại toàn bộ tài sản.

Anh Hưng xúc động cảm ơn anh Nguyên cùng Công an xã Trường Phú đã kịp thời giúp đỡ anh tìm lại tài sản.

Theo anh Hưng, lúc 15h ngày 15/4, khi di chuyển qua xã Trường Phú, bản thân không may đánh rơi cặp, bên trong có 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.