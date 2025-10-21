Người đàn ông nghi bị gấu tấn công ở Đà Nẵng

Ngày 21/10, Đồn Biên phòng Ga Ry (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã hỗ trợ đưa một nạn nhân bị thú dữ tấn công đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra lúc 18h30 cùng ngày, ông P.L.N. (45 tuổi, trú tại thôn Atu1, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) trong quá trình đi thăm rẫy bị con vật lớn (nghi là gấu rừng) tấn công bất ngờ.

Quân y Đồn Biên phòng Ga Ry sơ cứu ban đầu cho nạn nhân (Ảnh: A Trường).

Nạn nhân đã bị con vật gây thương tích nghiêm trọng tại vùng mặt, bụng, chân, tay.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ga Ry đã bố trí phương tiện, cử quân y, cùng lực lượng địa bàn đưa nạn nhân đến Trạm quân dân y kết hợp để cầm máu, băng bó, sơ cứu ban đầu.

Nạn nhân sau đó được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, nạn nhân đã được đơn vị hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng.

​Qua vụ việc, lực lượng biên phòng khuyến cáo quần chúng nhân dân trên địa bàn khi đi làm nương rẫy chú ý quan sát, cẩn thận đề phòng thú dữ tấn công.