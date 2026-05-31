Người đàn ông chở đầu đạn cối đến trụ sở công an để giao nộp

Ngày 31/5, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã tiếp nhận và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý an toàn một đầu đạn cối 175mm do người dân phát hiện và giao nộp.

Theo Công an xã Ia Pa, trưa 30/5, ông P.V.D. (60 tuổi, trú tại xã Ia Pa) điều khiển xe máy, mang một vật thể lạ đựng trong bao tải đến trụ sở công an giao nộp. Ông D. cho biết trong quá trình đào đất, ông phát hiện vật thể nghi là đầu đạn nên đã mang đến cơ quan công an để giao nộp.

Đầu đạn mà ông Dương mang tới trụ sở công an giao nộp (Ảnh: Công an xã Ia Pa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là đầu đạn cối 175mm. Việc đầu đạn được vận chuyển bằng xe máy đến trụ sở công an khiến nhiều người không khỏi lo ngại bởi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau đó, Công an xã Ia Pa đã tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức xử lý đầu đạn theo đúng quy định, bảo đảm an toàn.

Công an xã Ia Pa cho biết hành động giao nộp vật liệu nổ của ông D. thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Tuy nhiên, công an khuyến cáo người dân khi phát hiện bom, mìn, đầu đạn hoặc vật thể nghi là vật liệu nổ không được tự ý di chuyển, vận chuyển bằng xe máy hay các phương tiện cá nhân. Người dân cũng không nên cưa, cắt, đập phá hoặc có bất kỳ tác động nào đến các vật thể này.

Khi phát hiện vật liệu nổ, người dân cần giữ nguyên hiện trạng, khoanh vùng, cảnh báo những người xung quanh và nhanh chóng báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan quân sự gần nhất để được xử lý an toàn.