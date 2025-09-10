Người đàn ông bị điện giật tử vong khi rửa xe ở TPHCM

Tối 10/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông bị điện giật tử vong trong bãi xe.

Khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện anh Đ.T.H. (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước cũ) nằm bất động trong bãi xe trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TPHCM (TP Thủ Đức cũ).

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Người dân lại gần kiểm tra và phát hiện anh H. đã tử vong, đồ đạc xung quanh bị cháy, bốc khói. Hàng xóm lập tức ngắt cầu dao và báo công an.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an phường Phú Hữu khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định anh H. là nhân viên sửa xe cho garage nằm trong bãi xe nói trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. mở điện máy bơm nước để rửa xe máy. Công an nghi ngờ máy bơm bị rò điện khiến nạn nhân bị điện giật tử vong.