Hà Nội cấm ô tô lưu thông trên đường La Thành hướng đi Voi Phục

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 28/4.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội cấm ô tô lưu thông đường La Thành, chiều từ La Thành đi Voi Phục.

Các phương tiện ô tô lưu thông đường La Thanh, chiều La Thành đi Voi Phục đi theo các hướng Nguyễn Chí Thanh → Huỳnh Thúc Kháng kéo dài → Voi Phục→ La Thành hoặc Nguyễn Chí Thành → Chùa Láng → Huỳnh Thúc Kháng kéo dài → Voi Phục → La Thành.

Ô tô cũng có thể đi theo hướng Nguyễn Chí Thanh → Đào Tấn → đường Vành đai 2 dưới thấp → đường Cầu Giấy → La Thành.

Đường Vành đai 1 đang dần thành hình (Ảnh: Thành Đông).

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Cùng với đó, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện di chuyển hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút Nguyễn Chí Thanh - La Thành và các nút lân cận cho phù hợp với phương án và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông, theo đề nghị của Sở Xây dựng.