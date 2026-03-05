Người dân không phải đổi số nhà khi ứng dụng công nghệ quản lý ở TPHCM

Chiều 5/3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Nguyễn Trần Phú Thịnh cho biết, dữ liệu số nhà đang phân tán ở nhiều cơ quan, chủ yếu nằm tại các phường, xã và chưa có phần mềm quản lý chung cho toàn thành phố.

Ngay khi có chỉ đạo của UBND TPHCM, Trung tâm Chuyển đổi số đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng để xây dựng giải pháp tổng thể nhằm hình thành cơ sở dữ liệu số nhà toàn thành phố, đồng thời phát triển phần mềm cấp và quản lý hồ sơ cấp số nhà dùng chung, thống nhất trên toàn địa bàn.

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Nguyễn Trần Phú Thịnh phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Quá trình thực hiện sẽ gồm nhiều bước, trước mắt, TPHCM chọn phường An Khánh để thí điểm đánh số và gắn biển số nhà trong quý I. Sau đó, thành phố sẽ mở rộng khảo sát tại một số địa phương có đặc điểm đô thị khác nhau như khu dân cư ổn định, khu vực dự án đô thị đang triển khai, khu dân cư thưa, đất rộng.

Song song với quá trình thí điểm, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ phối hợp với các sở, ngành thu thập, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu. Dữ liệu địa chính, thửa đất và bản đồ hiện trạng được tổng hợp từ Sở Nông nghiệp và Môi trường.

“May mắn là cuối năm vừa rồi, Công an thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai công tác làm sạch dữ liệu đất đai, đây cũng là nguồn dữ liệu đáng tin cậy”, ông Thịnh nói.

Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được chuyển về từng phường, xã để rà soát thực địa, bảo đảm độ chính xác trước khi chính thức vận hành.

Trên nền tảng dữ liệu đã được chuẩn hóa, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ xây dựng và cấu hình hệ thống phần mềm phục vụ thủ tục cấp số nhà và đánh số nhà. Sở Xây dựng phối hợp thiết lập tài khoản quản trị và phân quyền theo cấp thành phố và phường, bảo đảm quản lý tập trung nhưng vận hành phân cấp.

Lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM khẳng định, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị không dẫn đến việc thay đổi số nhà hiện tại, nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm.

Số nhà trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, sau khi hệ thống đi vào vận hành, dữ liệu số nhà sẽ được chia sẻ trên ứng dụng Công dân số TPHCM. Người dân có thể tra cứu thông tin địa chỉ và phản ánh nếu phát hiện sai sót so với hiện trạng. Các phản ánh sẽ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến, góp phần cập nhật và làm sạch dữ liệu thường xuyên.

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đánh giá, khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều sở, ngành trong xây dựng dữ liệu; sự kỹ lưỡng của chính quyền phường, xã trong rà soát thực địa; và đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân để bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” và dùng chung toàn thành phố.