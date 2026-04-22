Người dân hô hoán tài xế dừng xe tải, cứu nữ công nhân bị cuốn vào gầm ô tô

Đến 17h ngày 22/4, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe đạp khiến một nữ công nhân trọng thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22/4, tại ngã ba đường ĐT743 - An Phú 35, phường An Phú, TPHCM. Thời điểm trên, ô tô tải lưu thông trên đường An Phú 35, khi đến ngã ba giao với đường ĐT743, tài xế cho xe ôm cua rẽ phải hướng về cầu vượt ngã tư 550.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Diện).

Khi ô tô tải vừa rẽ tới đường ĐT743 thì xảy ra va chạm với xe đạp do nữ công nhân điều khiển. Cú va chạm khiến cả người và xe đạp nằm lọt dưới gầm ô tô tải. Người dân phát hiện đã hô hoán tài xế dừng xe để cứu người phụ nữ, đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng.

Tại hiện trường, xe đạp bị cán nát, nằm trong gầm, phía sau đuôi ô tô tải. Vụ tai nạn xảy ra ngay khu vực ngã ba có lượng xe cộ lưu thông nhiều khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài khoảng 1km.

Theo người dân, nạn nhân làm công nhân cho một công ty trên địa bàn. Thời điểm xảy ra tai nạn họ đã hô hoán nên tài xế mới biết để dừng ô tô.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường An Phú có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.