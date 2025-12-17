Cây xăng ở Lâm Đồng không nhận chuyển khoản, hút lại nhiên liệu đã bán

Ngày 17/12, UBND phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin nhân viên cửa hàng xăng dầu T.T. rút lại toàn bộ xăng đã bơm cho khách, do người này không chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Theo thông tin ban đầu, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhân viên bán xăng từ chối nhận tiền chuyển khoản, dẫn đến tranh cãi với khách hàng. Sau khi lời qua, tiếng lại, nhân viên dùng dụng cụ rút lại toàn bộ xăng vừa bơm vào bình xe của khách và có lời lẽ thách thức.

Nhân viên cây xăng dùng dụng cụ rút lại nhiên liệu vì không nhận tiền chuyển khoản (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm dư luận. Nhiều người cho rằng, việc từ chối hình thức thanh toán bằng chuyển khoản là không phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh.

Được biết, vị khách đã đề nghị nhân viên bán xăng đổ nhiên liệu cho xe máy với số tiền 50.000 đồng. Người này không mang theo tiền mặt, nên xin chuyển khoản thì bị nhân viên từ chối.

Trước phản ánh trên, UBND phường Tiến Thành đã làm việc với chủ cửa hàng xăng dầu T.T. để làm rõ vụ việc.

Theo UBND phường Tiến Thành, chủ cửa hàng đã nhận thiếu sót, tổ chức họp chấn chỉnh toàn bộ nhân viên về việc tiếp nhận cả hình thức thanh toán tiền mặt và chuyển khoản.

Nhân viên trực tiếp liên quan đến vụ việc đã bị cho thôi việc.