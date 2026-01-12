Phạt người "chặt chém" khách Tây 850.000 đồng một nón lá ở phố cổ Hà Nội

Liên quan vụ khách Tây suýt bị "chặt chém" 850.000 đồng cho một chiếc nón lá ở phố cổ Hà Nội, chiều 12/1, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt người bán hàng - bà N.T.T. (45 tuổi, ở Ngọc Hồi, Hà Nội) - 225.000 đồng về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường.

Bà T. tại cơ quan công an (Ảnh: V.N.).

Theo tường trình của bà T., chiều 11/1, trước số 56 Hàng Gai, bà bán một chiếc nón cho 2 người nước ngoài với giá 250.000 đồng.

Khi đó, nữ du khách đưa bà T. 1 triệu đồng. Quản lý một khách sạn chứng kiến việc này đã báo với vị khách là mức giá trên quá đắt.

Nữ du khách sau đó đã yêu cầu giảm giá nên bà T. 2 lần giảm giá nón xuống còn 150.000 đồng. Tuy nhiên, du khách vẫn từ chối mua. Bà T. đã trả lại 1 triệu đồng cho du khách nước ngoài.

Ngay sau khi vụ việc được phản ánh lên mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, mời bà T. lên làm việc, lập biên bản và xử phạt.

Trước đó, theo nội dung đoạn video trích xuất từ camera, sau khi đội chiếc nón lên đầu, cô gái người nước ngoài lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Người bán nón nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.

Người bán nón lấy 2 tờ tiền 500.000 đồng từ trên tay khách (Ảnh: Cắt từ clip).

Nghi ngờ có khuất tất về giá bán nón, anh Duy (kinh doanh trên phố Hàng Gai, Hà Nội) lập tức chạy ra tìm hiểu sự việc. Qua trò chuyện, anh được biết người phụ nữ bán chiếc nón cho khách Tây với giá 850.000 đồng.

"Khách đưa 2 tờ 500.000 đồng nhưng người bán trả lại 150.000 đồng. Nhận thấy mức giá vô lý, tôi yêu cầu người bán phải trả lại tiền cho khách", anh Duy cho biết.

Khi anh lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi “chặt chém”, người bán cố gắng thanh minh rằng chỉ nhận một tờ 500.000 đồng. Trước lời khẳng định của khách, người phụ nữ phải chấp nhận trả lại 1 triệu đồng rồi âm thầm rời đi mà không có một lời xin lỗi.