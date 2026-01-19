Ngọn đèn soi sáng trong hành trình xây dựng và đổi mới

Ông Kim Sampson (trái) - Chủ tịch Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam (AVFS) - nhận định trong suốt 40 năm đổi mới và 35 năm xây dựng đất nước, Việt Nam là ngọn đèn soi sáng trong cộng đồng ASEAN (Ảnh: TTXVN phát).

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV diễn ra từ ngày 19 đến 25/1, Đảng Cộng sản Australia, đại diện các hội đoàn tại Australia và Quần đảo Solomon cùng các cán bộ, Đảng viên các chi bộ tại Australia đã bày tỏ tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng sâu sắc đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trong thư chúc mừng gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Australia nhận định Đại hội là sự kiện trọng đại đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam để định hình sự phát triển xã hội chủ nghĩa của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong số các nhiệm vụ quan trọng khác, Đại hội sẽ điểm lại 40 năm Đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh Chính sách xây dựng đất nước và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV cũng sẽ đề ra định hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và xác định mục tiêu, phương hướng, tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển quốc gia đến năm 2045.

Đảng Cộng sản Australia trân trọng ghi nhận vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc với vai trò lãnh đạo liên tục của nhân dân Việt Nam và quá trình cách mạng chuyển sang chủ nghĩa xã hội.

Trong khi đó, thay mặt Ban Chấp hành và toàn thể các thành viên Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam (AVFS), ông Kim Sampson, Chủ tịch AVFS gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc mà Việt Nam đang đạt được.

Ông chia sẻ niềm tự hào của toàn thể các thành viên AVFS khi được gắn bó với Việt Nam và cho biết sau khi chứng kiến những thành công của Việt Nam trong 5 năm qua, hiện ông rất mong chờ sự phát triển của Việt Nam trong 5 năm tiếp theo.

Ông nhấn mạnh, từ 40 năm Đổi mới và 35 năm xây dựng đất nước, Việt Nam là ngọn đèn soi sáng trong cộng đồng ASEAN, và đó là điều đáng mừng.

Ông Kim Sampson gửi lời chúc Đảng Cộng sản và toàn dân Việt Nam tiếp tục vững mạnh, thịnh vượng, có một tương lai hòa bình, ổn định.

Về phần mình, Hội người Việt tại Solomon Islands (SIVA) bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt hội, Chủ tịch Võ Việt Cường cam kết hội sẽ tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Solomon Islands, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc.

Trong không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang hướng về Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của dân tộc, các cán bộ, đảng viên các chi bộ tại Australia cũng bày tỏ niềm tin yêu tuyệt đối và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đại hội.

Dù đang học tập và nghiên cứu nơi xứ xa, mỗi đảng viên, lưu học sinh tại Sydney luôn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước và vô cùng tự hào trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 40 năm Đổi mới.

Những thành quả ấy chính là nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các cán bộ, Đảng viên các chi bộ tại Australia có niềm tin sâu sắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách mang tính chiến lược, tạo đột phá để dẫn dắt đất nước ngày càng tiến bộ, văn minh.

Đặc biệt, với định hướng phát triển trong giai đoạn 2026-2030, các cán bộ, đảng viên kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một quốc gia số thịnh vượng, phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế và bản lĩnh trên trường quốc tế.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của những người trí thức, các cán bộ, Đảng viên bày tỏ luôn kiên định lý tưởng, nỗ lực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại để sẵn sàng đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp sức trẻ, trí tuệ vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các cán bộ, đảng viên gửi lời chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ, chúc sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia Huỳnh Tấn Đạt bày tỏ, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia luôn quan tâm, theo dõi và tin tưởng sâu sắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Những thành tựu to lớn của đất nước trong thời gian qua cùng với những định hướng cải cách mạnh mẽ đã tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào dân tộc và là nguồn động viên to lớn để thế hệ sinh viên Việt Nam ở nước ngoài không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy trí tuệ và tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng vững mạnh, gắn bó với quê hương.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia bày tỏ niềm tin son sắt vào thành công của Đại hội, nguyện luôn đoàn kết, đồng hành và hướng về Tổ quốc, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.