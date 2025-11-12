Ngỡ ngàng khi thấy mình đứng tên nhiều phương tiện, người dân cần làm gì?

Ngày 12/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Cục đang phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng dành cho công dân - VNeTraffic, để hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông.

Giao diện khi công dân liên kết tài khoản VNeTraffic với tài khoản VNeID thành công. Tài khoản định danh của công dân ở mức 2 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo vị đại diện, ứng dụng VNeTraffic đã kết nối với ứng dụng định danh Quốc gia và căn cước công dân, để những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VNeID là tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

VNeTraffic hỗ trợ người tham gia giao thông như thế nào?

Theo cảnh sát, từ ứng dụng này sẽ giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính như giấy phép lái xe.

Theo đó, CSGT sẽ kiểm tra giấy phép lái xe qua việc xuất trình trên ứng dụng VNeTraffic, hoặc người dân chỉ cần đọc mã định danh cá nhân hoặc số giấy phép lái xe, CSGT sẽ kiểm tra thông tin trên ứng dụng nghiệp vụ.

Như vậy người dân sẽ không cần sử dụng đến giấy phép lái xe bản vật lý nữa, trừ trường hợp không sử dụng tài khoản ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Ngoài ra, ứng dụng giúp đổi giấy phép lái xe. Theo đó, khi có giấy khám sức khỏe điện tử của cá nhân, hệ thống sẽ tự động gia hạn giấy phép lái xe. Trước một tháng hết hạn, ứng dụng sẽ có tin nhắn thông báo tới người có giấy phép lái xe về việc phải đi khám sức khỏe để gia hạn.

Các bước cài đặt ứng dụng VNeTraffic (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, hệ thống sẽ từ chối những trường hợp cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo sức khỏe hoặc trường hợp không đảm bảo khác.

Đối với giấy phép lái xe quốc tế, Cục CSGT sẽ tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ để thỏa thuận, ký kết điều ước quốc tế chấp thuận giấy phép lái xe quốc tế điện tử giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới (đã tham gia công ước quốc tế về giao thông), để người dân có thể tự đổi và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bản điện tử.

Cảnh sát thông tin, hiện có hơn 1,4 triệu tài khoản sử dụng ứng dụng VNeTraffic, trong đó có hơn 353.000 tài khoản ở định danh mức độ 2.

Vị đại diện Cục CSGT cho hay, về thủ tục đăng ký xe điện tử, người dân có thể thực hiện thủ tục khai báo về đăng ký xe, khi có chứng nhận hải quan điện tử, chứng nhận thuế điện tử, hệ thống sẽ tự động xác thực thủ tục đăng ký xe, cho phép bấm biển số xe.

Ngoài ra, người dân có thể biết được phương tiện của mình (đã được tự động cập nhật theo mã định danh cá nhân) đã bị tai nạn ở đâu, thời gian nào, hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về giao thông ở đâu, thời gian nào, lỗi gì...

CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm cho tài xế qua VNeTraffic

Cục CSGT cho biết, về xử phạt vi phạm hành chính, sau hai tiếng vi phạm được ghi nhận, trên hệ thống sẽ có thông báo tới người dùng ứng dụng và người dân có thể thực hiện nộp phạt trên VNeTraffic.

CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm cho chủ xe sau 2 tiếng, qua ứng dụng VNeTraffic (Ảnh: Trần Thanh).

Ứng dụng còn cho phép chủ xe theo dõi được lịch sử hoạt động của phương tiện: bị tai nạn giao thông hoặc bị vi phạm giao thông, cá thể hóa tới từng phương tiện của chủ xe.

Hướng tới, ứng dụng sẽ phát triển bản đồ giao thông với việc tối ưu hóa các lộ trình do cá nhân lựa chọn như: thời gian di chuyển, mật độ phương tiện, khoảng cách…

Phát hiện bản thân sở hữu nhiều phương tiện, người dân cần làm gì?

Theo vị đại diện Cục CSGT, thông qua ứng dụng VNeTraffic (sau khi người dùng đã định danh mức 2), ứng dụng sẽ tự động cập nhật và hiển thị thông tin người đó đang đứng tên đăng ký, hoặc sở hữu bao nhiêu phương tiện.

Tuy nhiên thời gian qua, có nhiều người ngỡ ngàng khi thấy trên ứng dụng VNeTraffic hiển thị thông tin rằng họ vẫn đang sở hữu những chiếc xe đã bán từ lâu, hoặc bỗng dưng có thêm phương tiện nên khá lo lắng về nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm cho những vi phạm không phải do mình thực hiện.

"Khi phát hiện bản thân không sở hữu những phương tiện (nếu có) như trong ứng dụng hiển thị, người dân có thể tạo mục phản ánh thông tin ở ngay trong app. Khi đó cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận để kiểm tra, xem xét và xử lý", vị đại diện Cục CSGT nói.

Nói về lý do xuất hiện những trường hợp "có thêm phương tiện" như vậy, vị đại diện Cục CSGT cho biết, trước đây TP Hà Nội từng có quy định người dân tại vùng nội thành chỉ được đăng ký, đứng tên 1 phương tiện, tuy nhiên do nhu cầu đi lại tăng cao, có người đã nhờ anh em, bạn bè đứng tên giúp, kể từ đó xuất hiện một người nhưng sở hữu tới 4-5 phương tiện, thậm chí nhiều hơn.

"Hoặc có những người mua đi, bán lại nhưng lại quên rằng bản thân từng sở hữu những phương tiện đó. Tới khi ứng dụng hiển thị biển số xe, chủ sở hữu thì mới bất ngờ và cho rằng bản thân không đứng tên chiếc xe đó", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.

Cũng theo vị đại diện Cục CSGT, trường hợp chủ tài khoản nhận thấy các thông tin về giấy phép lái xe hoặc phương tiện không chính xác, có thể đến công an cấp xã nơi thường trú để khai báo, hiệu chỉnh thông tin, nhất là những thông tin về phương tiện đã bán, mua, cho tặng nhưng không làm thủ tục hoặc xe cũ nát đã bỏ.