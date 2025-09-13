Nghệ An kỷ niệm 995 năm danh xưng và 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025), đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" và ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô Viết”.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An" cho địa phương (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định danh xưng Nghệ An đã trở thành niềm tự hào, là biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của các thế hệ "người Nghệ".

Trong hành trình đó, Xô Viết Nghệ Tĩnh chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên, là bản anh hùng ca dạo đầu cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng; là tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh", không cam chịu phận nô lệ, quyết tâm giành lại độc lập, tự do.

Màn trình diễn 3D Mapping kết hợp nghệ thuật âm nhạc và ánh sáng laser tái hiện phong trào đấu tranh của công, nông Nghệ Tĩnh (Ảnh: Hoàng Lam).

95 năm đã trôi qua nhưng di sản Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên giá trị với những dấu tích được lưu giữ trên vùng quê cách mạng này.

Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An, gồm: Ngã ba Bến Thủy, Đình Võ Liệt - nơi giặc Pháp đàn áp cuộc đấu tranh ngày 12/9/1930; Mộ các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7/11/1930; Nơi xử bắn 72 chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đình Tám Mái, Đình Trung, Đình Lương Sơn; Cơ sở cách mạng thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1931 (Nhà cụ Vi Văn Khang).

Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đấu tranh của công - nông Nghệ Tĩnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô Viết” tái hiện hào khí Xô viết 1930-1931 thông qua màn trình diễn 3D Mapping kết hợp nghệ thuật âm nhạc và ánh sáng laser.

Các cuộc đấu tranh của công - nông Nghệ Tĩnh trong những năm 1930-1931, đặc biệt là cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy diêm, cưa Bến Thủy (1/5/1930) và cuộc biểu tình của 8.000 nông dân Hưng Nguyên (12/9/1930)..., cũng được tái hiện qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng.