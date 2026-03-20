Ngành hàng không siết quy trình xử lý UAV trái phép

Cục Hàng không Việt Nam mới có báo cáo Bộ Xây dựng về vụ việc phát hiện vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) ngày 15/3 vừa qua.

Không phát hiện, ghi nhận drone sau 60 phút, sân bay được khai thác trở lại

Sự việc tại sân bay Cát Bi dẫn đến 6 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp (2 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải dừng khai thác tại sân đỗ, 4 chuyến bay đang về tiếp cận hạ cánh, phải bay chờ và chuyển hướng đi sân bay dự bị để hạ cánh tại sân bay Nội Bài).

Để kịp thời đánh giá vụ việc, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức họp với đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cục Hàng không đánh giá, Tổ An toàn đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay thời gian qua đã bước đầu triển khai tương đối hiệu quả quy trình công tác phối hợp và xử lý hoạt động bay không phép.

Song qua thực tiễn xử lý vụ việc vừa qua cho thấy vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp, tiếp nhận thông tin, đánh giá tình huống và tổ chức khôi phục hoạt động khai thác bình thường.

Từ đó Cục Hàng không đã điều chỉnh nội dung quy trình phối hợp xử lý đối với thiết bị bay không người lái hoạt động không phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, điều kiện trở lại hoạt động bình thường.

Theo đó, kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin lần cuối về việc có hoạt động của tàu bay không người lái hoặc vật thể bay trái phép trong khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, trường hợp trong thời hạn 60 phút không có thêm báo cáo bổ sung, đồng thời không ghi nhận hoặc phát hiện thêm hoạt động bay trái phép trong khu vực đã được báo cáo.

Diều bay gần khu vực hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất, đoạn trên đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tổ An toàn đường cất hạ cánh có trách nhiệm thông báo tới đài kiểm soát không lưu và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp đưa hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay trở lại bình thường theo quy trình đã được thống nhất.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc tương tự, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét tiếp tục có ý kiến với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả,...

Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan được đề nghị rà soát cơ chế quản lý đối với việc nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, mang theo và sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép, nhất là tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

UAV uy hiếp an toàn hàng không nghiêm trọng

Trong cuộc trao đổi mới đây với báo chí, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết, các vấn đề liên quan đến UAV không phải là mới, đã phát sinh trong thời gian gần đây.

Đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ, tại sân bay Đà Nẵng nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do UAV, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Theo ông Hồ Minh Tấn, các thiết bị như UAV, drone hoặc diều,... hiện chúng ta chưa có các hệ thống thiết bị, trang thiết bị để phát hiện.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cũng như các tổ chức hàng không, hãng hàng không quốc tế đánh giá UAV, drone là những thiết bị tiềm ẩn rủi ro, uy hiếp an toàn hàng không nghiêm trọng.

Thực tế drone, UAV hoặc diều thường phát hiện ở độ cao rất thấp, do phi công hoặc bằng trực quan phát hiện.

"Ở giai đoạn tiếp cận chót này khi mà các đường tầm, đường hướng của máy bay đã được khóa thì việc chủ động để thao tác vận hành máy bay tránh những vật này là không thể.

Nên việc đâm, va của thiết bị bay không người lái với máy bay đều gây ra những rủi ro mà nhẹ có thể là nứt rạn kính buồng lái hoặc là móp méo tàu bay", ông Hồ Minh Tấn nhấn mạnh và đưa ra dẫn chứng, đã có trường hợp máy bay quốc tế 737 phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất với một đầu chóp radar bị phá hủy hoàn toàn, nghi bị đâm vào thiết bị bay không người lái.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, các thiết bị bay không người lái bay trong phạm vi bán kính của sân bay từ 8km trở lại ở độ cao từ 300m cho đến 700m đều có thể là ảnh hưởng đến hoạt động bay của hàng không dân dụng.

Đây là những khu vực bay tiếp cận chót, bay lại của máy bay trong trường hợp bị hạ cánh hụt hoặc là bay bằng mắt,...

Để đảm bảo an toàn hoạt động bay, ông Hồ Minh Tấn đề xuất các cơ quan liên ngành như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ban chỉ đạo về phòng thủ dân sự của các địa phương phối hợp để nhanh chóng phát hiện cũng như là chế áp, ngăn chặn các hành vi xâm phạm khu vực bay của UAV để giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng yêu cầu là Bộ Công thương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng trong việc quản lý xuất, nhập khẩu, chế tạo các thiết bị bay này.