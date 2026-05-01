Nam thiếu niên tử vong khi tắm biển Mũi Né

Ngày 1/5, tại khu vực bãi biển phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ đuối nước làm nam thiếu niên tử vong.

Theo đó, vào khoảng 15h cùng ngày, N.T.D. (SN 2009, trú tại TPHCM) cùng anh trai xuống tắm biển. Trong lúc tắm, hai anh em bất ngờ bị sóng cuốn ra xa.

Người dân đưa D. đi cấp cứu, nhưng em tử vong (Ảnh: Nguyễn Hà).

Phát hiện vụ việc, một du khách bơi ra cứu, đưa người anh vào bờ an toàn trong khi em D. bị nước nhấn chìm. Nạn nhân sau đó được người dân tìm thấy, vớt lên bờ, chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng D. không qua khỏi.

Được biết, nạn nhân cùng gia đình từ TPHCM đến Mũi Né du lịch, tắm biển. Trong ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.