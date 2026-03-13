Du khách nước ngoài đánh rơi gần 30 triệu đồng khi du lịch ở Mũi Né

Ngày 13/3, Công an phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho nam du khách nước ngoài là ông Dovydas Sklinskas.

Theo cơ quan công an, nhiều ngày trước, một du khách trong lúc di chuyển trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, bất ngờ phát hiện xấp tiền do ai đó đánh rơi.

Kiểm tra số tiền, người này phát hiện tài sản gồm 55 tờ tiền Việt Nam, 14 tờ tiền đô la Mỹ, tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Người nhặt được của rơi đã đến Công an phường Mũi Né giao nộp, đề nghị cơ quan chức năng xác định khổ chủ để trao trả.

Công an phường Mũi Né trao trả tài sản cho nam du khách nước ngoài (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Mũi Né xác định chủ nhân số tiền trên là ông Dovydas Sklinskas, một du khách nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an phường Mũi Né bàn giao tài sản cho ông Dovydas Sklinskas.

Nhận lại số tiền gần 30 triệu đồng mình từng đánh rơi, ông Dovydas Sklinskas không giấu được sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an phường Mũi Né vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong công việc.