Nam thanh niên rơi từ cột điện xuống đất tử vong

Chiều 27/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, cho biết khoảng 8h30 cùng ngày, anh Đ.V.T. (SN 2000, quê Lai Châu) đang làm nhiệm vụ thi công cột 156 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (địa bàn thôn Át Thượng, xã Lục Yên) thì bị rơi từ độ cao khoảng 30m xuống đất dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 8/9, tại vị trí cột 129 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (qua địa bàn xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai) xảy ra sự cố gãy cột điện trong quá trình thi công khiến anh L.V.C. (SN 1982, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tử vong.