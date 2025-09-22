Mưa trên cả 3 miền, nhiều nơi mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 21/9 đến ngày 23/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm 23/9, nhiều nơi trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão Ragasa, khoảng ngày 25-27/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Nhiều nơi trên cả 3 miền tuần tới mưa to (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 22/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.