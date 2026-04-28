Ngày 29/4, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe trở lại

Tối 28/4, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã khắc phục xong, đáp ứng được các điều kiện an toàn và sẽ hoạt động trở lại từ 11h30 ngày 29/4.

Như vậy, 110km cao tốc từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ thông suốt trở lại từ trưa 29/4.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thông xe 110km từ trưa mai (Ảnh: Bảo Kỳ).

Về hướng lưu thông, ở chiều từ Cần Thơ đi Cà Mau, phương tiện đi từ điểm đầu tuyến kết nối đoạn Cần Thơ - Hậu Giang tại Km2014, di chuyển đến nút giao IC12 (Km2087+233) và theo biển báo để ra khỏi cao tốc.

Ở chiều ngược lại, từ Cà Mau đi Cần Thơ, phương tiện vào cao tốc tại nút giao IC12 (Km2087+223).

Trường hợp xuất phát từ Cà Mau, xe đi theo tuyến hành lang ven biển phía Nam, đến IC12 rẽ phải theo nhánh 12.2.1 để nhập vào cao tốc; nếu đi từ hướng An Giang, phương tiện cũng theo tuyến hành lang ven biển phía Nam nhưng rẽ trái tại IC12 để vào tuyến.

Ban quản lý lưu ý các loại xe không đủ điều kiện như xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ và các phương tiện có tốc độ thiết kế thấp hơn quy định, không được lưu thông trên cao tốc. Trong giai đoạn khai thác ban đầu, tốc độ tối đa cho phép là 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Trước đó, hôm 15/3, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo tạm dừng khai thác đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Đây là đoạn cơ bản hoàn thành tuyến chính và được thông xe đưa vào khai thác tạm kể từ ngày 19/1, đã phát huy được hiệu quả khi phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp khi di chuyển từ Cần Thơ về Cà Mau.

Tuy nhiên, trên tuyến còn một số hạng mục phụ trợ cần tiếp tục thi công hoàn thiện như rãnh tiêu năng, gia cố mái taluy, lề bê tông xi măng...

Do đó, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự kiến tạm dừng việc khai thác tạm thời tuyến cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau kể từ 13h ngày 16/3, để tiếp tục tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại.

“Việc này để đảm bảo việc khai thác được hiệu quả và an toàn tuyệt đối trước khi đưa dự án vào khai thác chính thức”, theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Ban này cho hay trong thời gian tạm dừng khai thác, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Cần Thơ đến Cà Mau có thể đi theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đến nút giao IC5 để ra quốc lộ 61, hoặc di chuyển trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp và quốc lộ 1A như trước đây.