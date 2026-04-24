Đường bê tông "rơi" xuống sông ở Cà Mau

Theo thông tin từ UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), khoảng 4h ngày 24/4, trên tuyến sông Đầm Dơi (thuộc ấp 1, xã Đầm Dơi) xảy ra sạt lở một đoạn đường bê tông dài 70m.

Vụ sạt lở lộ bê tông cạnh tuyến sông xảy ra khoảng 4h sáng 24/4 (Ảnh: CTV).

Vụ sạt lở làm ảnh hưởng một bến cẩu hàng, hãng nước đá và một đại lý bán thức ăn thuốc thủy sản của 2 hộ dân kinh doanh; ước tổng thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Theo UBND xã Đầm Dơi, khu vực này đang có nguy cơ sạt lở thêm khoảng 20-30m.

Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản. Xã cũng cấm biển báo không cho người dân đi qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Xã cũng kiến nghị lên tỉnh có hướng chỉ đạo khắc phục sớm tuyến lộ để người dân đi lại, sản xuất.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: CTV).

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân.

Như tại phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), vào ngày 21/4 xảy ra sạt lở một đoạn bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau khiến 6 căn nhà bị hư hỏng; ước thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.