Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc hứng mưa đá khiến ô tô vỡ kính, nhà thủng mái

Trận mưa đá xuất hiện vào chiều tối 2/5, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có những hạt kích thước lên đến 5-6cm đã khiến một số ô tô bị vỡ kính, nhà cửa hư hỏng, hoa màu bị ảnh hưởng.

Anh Nguyễn Quang (trú tại xã Hồng Quang, Hà Nội) chia sẻ, trận mưa đá kéo dài từ 19h45 đến khoảng 20h10 tại địa bàn các xã Mỹ Đức, Hồng Quang.

Theo anh Quang, nhiều hạt mưa đá to có kích thước lên đến 5cm khiến một số ô tô bị vỡ kính lái.

Mưa đá tại xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ chiều tối 2/5 (Ảnh: Mạnh Luân).

Bên cạnh đó, anh Quang nhận định mưa đá hạt to như đêm 2/5, có thể gây hư hỏng dàn nóng lạnh thái dương năng, tấm pin điện mặt trời, tấm lợp fibro xi măng,...

Cũng trong chiều tối 2/5, tại địa bàn xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ ghi nhận mưa đá có kích thước lớn 5-6cm, tương đương quả bóng tennis.

UBND xã Yên Sơn đang ghi nhận thiệt hại sau trận mưa đá nói trên.

Tại địa bàn xã Hợp Thành, Thanh Thịnh, Chợ Mới của tỉnh Thái Nguyên cũng ghi nhận mưa đá vào chiều tối 2/5, với kích thước phổ biến 1-3cm.

Mưa đá tại xã Mỹ Đức, Hà Nội (Ảnh: Thanh Mai).

Mưa đá kèm theo dông lốc đã khiến một số nơi tại Thái Nguyên xảy ra tình trạng nhà bị tốc mái, hư hại tài sản và xảy ra tình trạng cây gãy đổ, gây cản trở giao thông cục bộ.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong đêm 2/5, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực trong tỉnh.

Mưa đá khiến ô tô vỡ kính ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Quang).

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong đêm 2/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Mưa đá tại xã Mỹ Đức, Hà Nội chiều tối 2/5 (Video: Thanh Mai).

Từ chiều 3 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.