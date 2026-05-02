Mưa đá, dông lốc khiến hàng loạt nhà dân ở Sơn La bị tốc mái

Theo thông tin từ UBND xã Phiêng Khoài (Sơn La), vào khoảng 19h ngày 1/5, tại các bản Bó Sinh và Páo Của đã xảy ra dông lốc, mưa đá ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống tại đây.

Qua thống kê ban đầu, chính quyền địa phương xác định tổng thiệt hại do mưa đá gây ra khoảng 153 triệu đồng. Trong đó, có khoảng 24 nhà ở bị ảnh hưởng, nhiều nhà bị tốc mái.

Tổng diện tích mận hậu bị thiệt hại khoảng 1,5ha, sản lượng ước 5 tấn, thiệt hại khoảng 75 triệu đồng.

Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân có nhà bị tốc mái (Ảnh: UBND xã Phiêng Khoài).

Ngay sau thiên tai, UBND xã Phiêng Khoài đã huy động lực lượng, phối hợp Đồn Biên phòng Chiềng On xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa.

Địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.