Miền Bắc mưa to đến rất to, cảnh báo khả năng cao xảy ra lốc và mưa đá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Từ chiều 3 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát.

Theo cơ quan khí tượng, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Đà Nẵng và Nam Bộ ngày 3/5 tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 4/5, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này có khả năng kết thúc.

Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 3/5 mưa to (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 3/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng vùng núi phía Tây 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, riêng Miền Đông có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.