Dông lốc, mưa đá khiến 3 nhà sập hoàn toàn, 1.036 nhà tốc mái

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4 ở các tỉnh Lào Cai, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai khiến 4 người bị thương (Lào Cai), 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lào Cai có 1 nhà và Lâm Đồng 2 nhà), 1.036 nhà bị tốc mái (Lào Cai có 1.002 nhà, Quảng Trị 15 nhà, Lâm Đồng 9 nhà và Gia Lai 10 nhà).

Tỉnh Lào Cai có gần 550ha diện tích hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng; 500 con gia cầm bị chết.

Mưa đá tại Lào Cai rạng sáng 16/4 (Ảnh: N.H.).

Ngoài ra, 5 điểm trường ở tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng; 6 công trình phụ trợ, nhà văn hóa ở Lào Cai, Quảng Trị bị hư hỏng, tốc mái; 5 cột điện bị gãy đổ ở Lào Cai.

Tổng giá trị thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra khoảng 35,14 tỷ đồng, trong đó riêng tỉnh Lào Cai khoảng 34 tỷ đồng.

“Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại”, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho hay.

Theo cơ quan này, ngày 17/4 khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 18/4, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm; đêm mưa giảm dần.

Khu vực Bắc Trung Bộ chiều và đêm 17/4 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng trong ngày 17/4, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.