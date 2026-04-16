Lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà dân ở xã miền núi

Chiều 16/4, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thông tin có 9 nhà dân và nhiều quán hàng, nhà xưởng trên địa bàn xã này bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy.

Một nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy (Ảnh: UBND xã Lao Bảo).

Trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 17h45 ngày 15/4, ảnh hưởng đến các thôn Ka Tăng, Long Thành, Xuân Phước, Tây Chín, Duy Tân của xã Lao Bảo.

Lốc xoáy cũng khiến hơn 1.000m2 hoa màu hư hại, cổng nhà văn hóa thôn Duy Tân, xã Lao Bảo bị đổ sập.

UBND xã Lao Bảo tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại, chỉ đạo các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, năm 2024, tại xã Lao Bảo từng xảy ra một trận lốc xoáy kéo dài 3 giờ đồng hồ, làm 27 nhà dân bị tốc mái, 10 bảng hiệu bị đổ, hơn 40 cây ngã đổ, hư hại hơn 1ha rau màu.

Tháng 3 vừa qua, một trận lốc xoáy cũng xảy ra tại địa bàn các xã Đồng Lê và Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị, gây thiệt hại hơn 30ha cây trồng của người dân.