Một thửa đất chỉ có một mã định danh duy nhất

Thông tư số 19/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (có hiệu lực từ 30/3) nêu rõ, mã định danh thửa đất là một mã được gán cho từng thửa đất và có tính duy nhất trên toàn quốc.

Một thửa đất cụ thể chỉ có một mã định danh và là duy nhất.

Mã định danh thửa đất gồm 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý trong hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84 của thửa đất và được mã hóa từ vị trí địa lý của thửa đất theo thuật toán GeoHash (thuật toán mã hóa một tọa độ địa lý thành một chuỗi ký tự chữ và số ngắn gọn).

Một thửa đất cụ thể sẽ chỉ có một mã định danh duy nhất (Ảnh: Dương Nguyên).

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra việc chuẩn hóa dữ liệu, mã định danh thửa đất và cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin đất đai; thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy trình tạo mã định danh thửa đất gồm 4 bước.

Bước 1 xác định điểm đặc trưng của thửa đất. Trên lớp dữ liệu không gian của thửa đất sẽ xác định tọa độ vị trí (X, Y) điểm đặc trưng của thửa đất trong Hệ tọa độ VN2000 theo kinh tuyến trục của từng địa phương.

Điểm đặc trưng của thửa đất là một điểm nằm trong ranh giới thửa đất, được xác định từ tọa độ các đỉnh thửa đất theo thuật toán, đảm bảo các yếu tố là điểm nằm sâu trong ranh giới thửa đất, cách xa các cạnh thửa đất.

Bước 2 sẽ tính chuyển vị trí điểm đặc trưng của thửa đất trong hệ tọa độ VN2000 sang tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) trong hệ tọa độ địa lý WGS84 toàn cầu. Công thức tính chuyển từ hệ tọa độ thực hiện theo quy định hiện hành.

Bước 3, mã hóa vị trí điểm đặc trưng của thửa đất, sử dụng thuật toán GeoHash để mã hóa tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ) thành một chuỗi ký tự với độ dài chuỗi 12 ký tự chữ và số. Mã định danh là chuỗi ký tự sau khi mã hóa.

Bước 4 cập nhật mã định danh thửa đất vào trường mã thửa đất của các bảng dữ liệu liên quan đến thửa đất trong nhóm dữ liệu không gian địa chính, nhóm dữ liệu thuộc tính địa chính của cơ sở dữ liệu địa chính.

12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và môi trường vừa chính thức được kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12). Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đất đai hiện đại, quản lý toàn bộ khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước theo thời gian thực.